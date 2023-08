SC Heerenveen grijpt direct koppositie dankzij wervelende eerste helft

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 20:41 • Rian Rosendaal

SC Heerenveen is voorlopig koploper in de Eredivisie. Dankzij een wervelende eerste helft werd RKC in het eigen Abe Lenstra Stadion met 3-1 verslagen. Kersverse aanwinst Ion Nicolaescu opende de score in de eerste helft en tekende daarmee direct voor zijn eerste doelpunt in Friese dienst. RKC kwam na rust nog sterk terug, maar dat was onvoldoende om alsnog een nederlaag te voorkomen.

Bij Heerenveen was er dus direct een basisplaats voor Nicolaescu, die in Friesland de naar Bologna teruggekeerde Sydney van Hooijdonk moet doen vergeten. De Moldavische aanvaller vormde tegen RKC een aanvalsduo met Simon Olsson. Aan de kant van de bezoekers uit Waalwijk was er geen basisplaats voor Jeffrey Bruma, die Heerenveen eerder deze zomer transfervrij verliet. De verdediger kwam na rust als invaller binnen de lijnen. Er waren wel basisplekken voor Zakaria Bakkali en Michiel Kramer, vorig seizoen met twaalf doelpunten clubtopscorer van RKC.

RCK won afgelopen seizoen nog met 1-4 in het Abe Lenstra Stadion, maar ditmaal verliep het niet zo soepel voor de Brabantse club. De eerste tegentreffer viel in de 24ste minuut, toen Nicolaescu doel trof met een fraaie knal vanaf de rand van het strafschopgebied: 1-0. Het werd na een halfuur nog erger voor RKC: Pawel Bochniewicz kopte raak uit een afgemeten vrije trap van Thom Haye. Kort voor het rustsignaal kon de Heerenveen-aanhang voor de derde maal juiche. Ditmaal was het Osame Sahraoui die het net wist te vinden met een knal van de rand van de zestien.

Het ontketende Heerenveen ging na rust vrolijk verder. Ché Nunnely verzuimde echter om te scoren toen hij alleen voor doelman Etienne Vaessen opdook. RKC wist gaandeweg onder de druk uit te komen en dat resulteerde na bijna een uur in de 3-1. Bochniewicz haalde Denilho Cleonise neer en het was Kramer die de strafschop verzilverde. Het geloof leek terug te zijn bij RKC, maar grote kansen waren niet besteed aan achtereenvolgens David Min, Chris-Emmanuel Dikwama Lokesa, Bakkali en wederom Min. Het spel golfde in de slotfase heen en weer, maar een verandering in de stand leverde dat niet op. Drie punten dus voor Heerenveen tijdens de seizoensouverture.