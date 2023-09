Sarina Wiegman moet Nederland achter zich houden om prachtige klus te krijgen

Woensdag, 20 september 2023 om 19:23 • Jonathan van Haaster

Sarina Wiegman wacht in de zomer van 2024 mogelijk een prachtige uitdaging. De bondscoach van het het Engelse vrouwenelftal is door voetbalbond FA naar voren geschoven om het vrouwenelftal van Groot-Brittannië te leiden op de Olympische Spelen in Parijs, indien Engeland zich plaatst voor dat toernooi. Dat land is naar voren geschoven om kwalificatie voor Team GB te bewerkstelligen. Om zich daarvoor te kwalificeren dient Engeland naar alle waarschijnlijkheid de finale van de Nations League te bereiken.

Naast gastland Frankrijk is er plek voor nog twee Europese landen om zich voor de Olympische Spelen te plaatsen. Daarvoor dient Engeland de Nations League-groep met Schotland, België en uitgerekend Nederland te winnen en vervolgens de finale te bereiken. Indien gastland Frankrijk de finale van de Nations League haalt, plaatst ook de nummer drie van de Nations League zich voor Parijs 2024. Indien Engeland zich plaatst voor de Olympische Spelen, kunnen speelsters uit Schotland, Noord-Ierland en Wales een plekje in het team van Groot-Brittannië bemachtigen.

Wiegman staat er bijzonder goed op bij de FA. Nadat zij Engeland in de zomer van 2022 naar de Europese titel leidde, lonkte eerder dit jaar ook de wereldtitel. De Haagse loodste haar ploeg naar de finale, waarin Spanje met 1-0 te sterk bleek. “Mijn volledige focus ligt op de Nations League-campagne, maar ik zou het natuurlijk geweldig vinden als de kans zich voordoet om komende zomer Team GB te leiden”, laat Wiegman weten. “Het zou een eer zijn. Er is nog een lange weg te gaan en ik concentreer me liever alleen op wat we nu zeker weten. We moeten op ons best zijn in de Nations League, waar we het tegen drie zeer sterke teams in onze groep zullen opnemen.”

“We hebben volledig respect voor al onze tegenstanders, aangezien zij er alles aan zullen doen om ook te winnen. De Olympische Spelen is zo’n bijzonder sportevenement en voor het vrouwenvoetbal een van de grootste podia om te spelen. Dat is het doel, maar we weten dat dit niet kan gebeuren als we ons werk in de Nations League niet doen. Totdat dat voltooid is, zou het niet juist zijn om nog meer over Team GB te praten, inclusief speculaties over spelers en eventuele vroege voorbereidingen.” Vrijdag en dinsdag speelt Engeland haar eerste twee wedstrijden in de groepsfase in de Nations League. Na de thuiswedstrijd tegen Schotland wachten de Oranje Leeuwinnen begin volgende week in Stadion Galgenwaard te Utrecht.