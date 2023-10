Santiago Gimenez is volgens Sky voor spotprijs op te halen bij Feyenoord

Santiago Gimenez staat in de nadrukkelijke belangstelling van Eintracht Frankfurt, zo meldt Florian Plettenberg van Sky Sport.

De 22-jarige topschutter van Feyenoord, die de doelpunten aaneen blijft rijgen, zou voor 35 miljoen euro op te halen zijn in Rotterdam. Dat lijkt gezien de weergaloze prestaties van de Mexicaan een spotprijs.

Eintracht is volgens Sky niet eens bereid om het genoemde bedrag van 35 miljoen euro op tafel te leggen voor Gimenez. "Op dit moment is hij te duur", zegt Plettenberg. "Eintracht gaat dat bedrag niet betalen."

De Bundesliga-club zoekt een vervanger voor Randal Kolo Muani, die in de slotfase van de zomerse transferwindow voor liefst 95 miljoen euro werd verkocht aan Paris Saint-Germain. Gimenez is een van de zeven à acht kandidaten om de nieuwe spits te worden bij Eintracht.

De vraag is of Gimenez überhaupt interesse zou hebben in een club van dat kaliber, want de centrumspits wordt ook gevolgd door grotere teams. Gimenez verlengde in de zomer zijn contract tot medio 2027, waardoor Feyenoord veel hoger kan inzetten dan het door Sky genoemde bedrag.

Gimenez is fenomenaal aan het seizoen begonnen. De Mexicaan staat na zeven speelronden in de Eredivisie al op tien goals, waarmee zelfs het decenniaoude doelpuntenrecord van Coen Dillen (43 goals in het seizoen 1956/57) in zicht is.

De verwachting is dat Gimenez als duurste Feyenoorder aller tijden zal vertrekken uit De Kuip. Dat record is sinds de zomer in handen van Orkun Kökçü (voor maximaal 30 miljoen euro naar Benfica).