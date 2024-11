Sander Schimmelpenninck wijst naar Nederlandse club met ‘extreemrechts probleem’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Sander Schimmelpenninck, die zijn onvrede uit over de supporters van FC Twente.

Via Instagram laat Schimmelpenninck van zich horen. “Twente heeft een extreemrechts probleem.” De televisiepersoonlijkheid gebruikt de straf die Twente kreeg van de UEFA na het thuisduel met Lazio als voorbeeld om een groter probleem in de regio aan te kaarten.

Twentefans.nl

“Ik krijg bijna wekelijks berichten van leraren, raadsleden en zelfs voetbaltrainers uit Twente die zich extreem zorgen maken over de normalisering van extreemrechtse en zelfs nazi-ideeën bij jongeren”, aldus Schimmelpenninck.

Schimmelpenninck stelt dat veel Tukkers hun extreemrechtse gedachtegoed verschuilen onder het mom van humor. “Tot niemand er nog wat van durft te zeggen. Dat is hoe normalisering werkt.”

FC Twente werd vrijdag door de UEFA hard gestraft voor het gedrag van supporters tijdens het thuisduel met Lazio (0-2). Loum Tchaouna van Lazio werd in de slotminuten gewisseld en raakte daarbij zichtbaar overstuur door geluiden die hij hoorde vanaf de tribune in Enschede.

Bij de komende thuiswedstrijd in de Europa League tegen Union Saint-Gills moet naar aanleiding van racistische en discriminerende uitingen een deel van de Vak-P-tribune gesloten blijven en mogen daar geen supporters naar binnen.

Het wisselmoment van Tchaouna kwam na afloop ter sprake bij Ziggo Sport. "Loum Tchaouna meent racistisch te zijn bejegend door het Twente-publiek", aldus Hélène Hendriks. "Als hij dat gehoord heeft, is het uiteraard ook terecht dat hij zo reageert."