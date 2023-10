‘Sancho heeft contact met andere club en gaat Ten Hag snel verlaten’

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 13:50 • Bart DHanis • Laatste update: 13:58

Jadon Sancho gaat Manchester United waarschijnlijk in januari verlaten, zo schrijft Florian Plettenberg, journalist van de Duitse tak van Sky Sport dinsdagmiddag op X.

De Engelse aanvaller ligt overhoop met manager Erik ten Hag en weigert zijn excuses aan te bieden, waardoor hij niet meer welkom is bij de club. Ten Hag zei dat Sancho niet genoeg trainingsarbeid leverde, waarop de 23-jarige aanvaller hem via social media betichtte van ‘het verspreiden van leugens'.

Sancho gaat naar alle waarschijnlijkheid verhuurd worden komende winter. De Engelse aanvaller wordt begeerd door Edin Terzic, trainer van Borussia Dortmund. De trainer van Dortmund heeft zelfs al contact met de voormalig speler van die Borussen. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat Dortmund zijn volgende bestemming wordt.

Volgens de Duitse journalist wil Sancho ergens spelen waar hij kan rekenen op een vaste basisplaats. Dat zou Dortmund kunnen zijn. Plettenberg schrijft dat een overstap naar zijn voormalig werkgever, ondanks de interesse van Terzic, onwaarschijnlijk lijkt, maar ook niet uitgesloten. Dat Sancho United gaat verlaten komende transferperiode, lijkt wel vast te staan.

De reden dat Dortmund niet staat te springen om een terugkeer van Sancho, is het feit dat de discipline van Sancho in zijn eerste periode bij Dortmund intern altijd onderwerp van gesprek was. Hij kwam vaak te laat op trainingen en vloog na wedstrijden vaak meteen uit in zijn privéjet. De Engels international bleef dan twee of drie dagen weg. Maar het grootste probleem, waar Sancho naar verluidt nog steeds mee kampt, is zijn levensstijl. De aanvaller slaapt niet genoeg omdat hij tot in de vroege uurtjes op zijn spelcomputer speelt, zo klinkt het.

Die problemen zouden voor dusdanig veel onrust zorgen binnen de selectie van Dortmund dat het onwaarschijnlijk lijkt dat de club hem een tweede kans gunt. Bovendien is er door de uitgaven van afgelopen zomer amper budget bij BVB om te investeren in nieuwe spelers.