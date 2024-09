San Marino wint voor het eerst in 20 jaar en barst in vreugde uit

San Marino heeft donderdagavond een historische overwinning geboekt. In eigen land was het team van bondscoach Roberto Cevoli met 1-0 te sterk voor Lichtenstein in de League D van de Nations League. Het was de eerste zege sinds 28 april 2004, toen San Marino dezelfde tegenstander versloeg.

San Marino - Lichtenstein 1-0

Na een half uur spelen dacht San Marino op achterstand te komen toen Fabio Luque-Notaro in het doel werkte. Het thuisland werd echter gered door de dienstdoende videoscheidsrechter, die de treffer afkeurde wegens buitenspel.

In de 53ste speelminuut sloeg San Marino zelf toe, en dat doelpunt bleef wél staan. Met enig fortuin belandde de bal in het vijandige zestienmetergebied voor de voeten van Nicko Sensoli, die de bal met een snelle voetbeweging over doelman Benjamin Buchel tikte: 1-0.

San Marino hield de voorsprong vast tot het laatste eindsignaal en gaat dankzij de zege voorlopig aan de leiding in Groep 1. Op 10 oktober neemt de dwergstaat het op tegen Gibraltar.