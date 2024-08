Sam Lammers opent rekening bij FC Twente, dat uitstekend begint met zege bij NEC

FC Twente is het seizoen in de Eredivisie zaterdag begonnen met een overwinning. De Tukkers hadden op bezoek bij het lastig bespeelbare NEC genoeg aan doelpunten van de uitblinkende basisdebutant Sam Lammers en Alec Van Hoorenbeeck. Zo werd de tegentreffer tussendoor van Kodai Sano onschadelijk gemaakt: 1-2.

Bij Twente kreeg Lammers zijn eerste basisplaats toebedeeld, waar Ricky van Wolfswinkel midweeks in de voorronde van de Champions League tegen Red Bull Salzburg (2-1 verlies) nog was gestart. Bas Kuipers kreeg als linksback de voorkeur boven Anass Salah-Eddine.

NEC moest het seizoen beginnen zonder de geblesseerde Philippe Sandler en Koki Ogawa. Centraal achterin speelde daarom Iván Márquez, terwijl de van Roda JC overgenomen Sami Ouaissa als gelegenheidsspits stond opgesteld.

Twente begon uitstekend en kwam in de achtste minuut op voorsprong. Sayfallah Ltaief ging buitenom bij zijn tegenstander en legde laag voor, waardoor het een koud kunstje was voor Lammers om binnen te tikken: 0-1.

NEC knokte zich uitstekend terug in de wedstrijd. Een gevaarlijke inzet van Rober González werd na een kwartier nog razendknap gepareerd door Lars Unnerstall, maar in de 28ste minuut was het raak voor NEC. Een voorzet van Bart van Rooij werd ingekopt door Sano: 1-1.

Vlak voor rust kwam Twente dicht bij een tweede treffer. Daan Rots zag zijn kopbal via de onderkant van de lat terugkaatsen in het veld. Scheidsrechter Allard Lindhout oordeelde in samenspraak met de VAR dat de bal de lijn nog net had geraakt: geen doelpunt.

Die treffer viel in de 54ste minuut alsnog. Een feilloze hoekschop van Kuipers werd binnengekopt door Alec Van Hoorenbeeck: 1-2. NEC kende een lastige fase, maar nam gaandeweg de tweede helft steeds meer initiatief.



Twente liet zich in de slotfase van de wedstrijd terugzakken, maar gaf nauwelijks iets weg. In de blessuretijd ontstond er toch dreiging van NEC, dat de bal constant het strafschopgebied van Twente in wist te brengen. Keer op keer stond er echter een Twente-verdediger om de bal op te ruimen, voordat er een echte doelpoging van NEC kon worden gedaan.