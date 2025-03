Salarissen Ligue 1 bekendgemaakt: Paris Saint-Germain bezet volledige top tien

De Franse sportkrant L'Équipe heeft woensdag de huidige salarissen in de Ligue 1 gepubliceerd. De elf grootste verdieners staan onder contract bij Paris Saint-Germain, waar vier spelers maandelijks meer dan een miljoen euro bruto toucheren.

Met 1,5 miljoen euro bruto per maand verdient Dembélé veruit het meest in de Ligue 1. De nummers twee tot en met vier, Marquinhos (1,12 miljoen), Lucas Hernández (1,1) en Achraf Hakimi (1,1) zijn de drie overige spelers die meer dan een miljoen euro bruto per maand verdienen.

Dembélé (27) laat dit seizoen zien zijn salaris dubbel en dwars waard te zijn. De vleugelspeler is bezig aan misschien wel het beste seizoen uit zijn carrière. Dembélé was in 37 wedstrijden goed voor liefst 30 goals en 6 assists.

Op vijf staat Warren Zaïre-Emery. Het negentienjarige toptalent toucheert maandelijks 950.000 euro. Vitinha en Khvicha Kvaratskhelia volgen met een salaris van negen ton. Gianluigi Donnarumma (849,500), Nuno Mendes (800.000) en Presnel Kimpembe (640.000) completeren de top tien.

De eerste speler op de lijst van een andere club dan Paris Saint-Germain, is Adrien Rabiot. De middenvelder van Olympique Marseille staat met een maandsalaris van vijf ton op de gedeelde twaalfde plaats. Desiré Doué (PSG), Pierre-Emile Højbjerg (Marseille) en Alexandre Lacazette (Olympique Lyon) toucheren maandelijks eveneens een half miljoen euro.

Ook de salarissen van de trainers zijn bekendgemaakt. Weinig verrassend is PSG-trainer Luis Enrique de lijstaanvoerder, met een maandelijks inkomen van een miljoen euro. Marseille-trainer Roberto De Zerbi verdient 550.000 euro, terwijl Paulo Fonseca (Olympique Lyon), die in de Ligue 1 tot 30 november is geschorst, de top drie completeert met een salaris van 320.000 euro.

Topverdieners Ligue 1 (bruto per maand):

1. Ousmane Dembélé (PSG) 1.500.000 €

2. Marquinhos (PSG) 1.120.000 €

3. Lucas Hernández (PSG) 1.100.000 €

4. Achraf Hakimi (PSG) 1.100.000 €

5. Warren Zaïre-Emery (PSG) 950.000 €

6. Vitinha (PSG) 900.000 €

7. Khvicha Kvaratskhelia (PSG) 900.000 €

8. Gianluigi Donnarumma (PSG) 849.500 €

9. Nuno Mendes (PSG) 800.000 €

10. Presnel Kimpembe (PSG) 640.000 €

11. Bradley Barcola (PSG) 550.000 €

12. Désiré Doué (PSG) 500.000 €

13. Adrien Rabiot (Marseille) 500.000 €

14. Pierre-Emile Højbjerg (Marseille) 500.000 €

15. Alexandre Lacazette (Lyon) 500.000 €

16. Mason Greenwood (Marseille) 450.000 €

17. Geoffrey Kondogbia (Marseille) 450.000 €

18. Ismaël Bennacer (Marseille) 450.000 €

19. Corentin Tolisso (Lyon) 450.000 €

20. Gonçalo Ramos (PSG) 443.500 €

21. Fabian Ruiz (PSG) 434.300 €

22. Nemanja Matic (Lyon) 400.000 €

23. Seko Fofana (Rennes) 400.000 €

24. Brice Samba (Rennes) 400.000 €

25. Joao Neves (PSG) 400.000 €

26. Leonardo Balerdi (Marseille) 350.000 €

27. Rayan Cherki (Lyon) 330.000 €

28. Valentin Rongier (Marseille) 330.000 €

29. Gaëtan Laborde (Nice) 320.000 €

30. Aleksandr Golovin (Monaco) 320.000 €

31. Denis Zakaria (AS Monaco) 320.000