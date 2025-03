Paulo Fonseca krijgt schorsing van 9 (!) maanden na bizar wangedrag langs de lijn

Olympiqye Lyon-trainer Paulo Fonseca (52) is voor liefst negen maanden geschorst vanwege zijn wangedrag tijdens het competitieduel met Stade Brest (2-1 zege). Dat heeft de organisatie van de Ligue 1 bevestigd.

Dat betekent dat de Portugese trainer niet langs de zijlijn mag staan tot 30 november. Bovendien mag hij tot 15 september de kleedkamer van zijn ploeg niet betreden vóór en na wedstrijden.

Afgelopen zondag trad Fonseca ver buiten zijn boekje in de blessuretijd van het duel met Brest. Lyon stond op dat moment met 2-1 voor, toen de trainer in woede ontstak nadat de VAR besloot beelden van een mogelijke strafschop voor Brest te controleren. De arbiter, Benoît Millot, had geen penalty geconstateerd bij een tackle op Ainsley Maitland-Niles, maar de videoscheidsrechter controleerde die beslissing.

Voordat de video-arbitrage echter een oordeel had geveld, was Fonseca zijn emoties echter al niet meer de baas. Hij zocht de confrontatie met Millot en intimideerde hij hem door tot tweemaal toe een kopduw uit te delen.

De scheidsrechter had Fonseca ondertussen al een rode kaart toegekend, maar dat kalmeerde de trainer niet. Zelfs nadat hij was weggehaald door zijn eigen spelers probeerde hij nog één keer verhaal te halen, al werd hij opnieuw gestopt door de selectie. Overigens was de woede-uitbarsting voor niets, want ook de VAR zag geen reden om een strafschop toe te kennen.

De arbiter stond na afloop de Franse pers te woord. "Zijn houding was heel agressief, dat past niet bij een professionele trainer. Ik was geschokt", zo reageerde Millot na afloop bij het toonaangevende L'Équipe.

Een flinke schorsing is dus het gevolg voor Fonseca, die pas sinds eind januari werkzaam is bij Lyon, nadat AC Milan hem een maand eerder had ontslagen. Hij heeft nog een contract bij de nummer zes van de Ligue 1 tot medio 2027.