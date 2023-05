Salah bezorgt Liverpool zesde Premier League-zege op rij met jubileumgoal

Zaterdag, 6 mei 2023

Liverpool heeft zaterdagavond zijn zesde zege in de Premier League op rij geboekt. Op Anfield was de ploeg van manager Jürgen Klopp met 1-0 te sterk voor Brentford. Virgil van Dijk had een belangrijk aandeel in de zege door de assist te verzorgen bij de treffer van Mohamed Salah. Door de overwinning kruipt Liverpool dichter richting de top vier, al hebben Manchester United en Newcastle United wel twee duels minder gespeeld.

Bij Liverpool waren er opnieuw basisplaatsen voor Van Dijk en Cody Gakpo. Eerstgenoemde speelde een belangrijke rol bij de vroege openingstreffer van Salah. Van Dijk legde de bal met het hoofd breed op Salah, die van dichtbij de 1-0 kon binnentikken. De treffer betekende een mijlpaal voor de aanvaller: het was zijn honderdste doelpunt voor Liverpool op Anfield in alle competities. Hij werd tevens de eerste speler in de clubgeschiedenis die negen wedstrijden op rij op Anfield het net wist te vinden.

???????????????? ???????? ?? Mo Salah zet Liverpool op voorsprong. De Egyptenaar wordt in stelling gebracht door Virgil van Dijk ?? ?? https://t.co/FFMrDcTQrk#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/Ztn1UkjJxd — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 6, 2023

De ploeg van Klopp had het vervolgens niet eenvoudig op bezoek bij Brenford. Liverpool kwam zelfs met de schrik vrij toen een doelpunt van Bryan Mbeumo werd afgekeurd vanwege buitenspel. Vroeg in de tweede helft liet Gakpo na om de marge te verdubbelen. Na een strakke voorzet van Diogo Jota hoefde de Oranje-international de bal enkel nog binnen te werken, maar hij kreeg de bal wat knullig op zijn knie. In het restant van het duel wisten the Reds niet bepaald te overtuigen. Het inbrengen van Luis Díaz en Jordan Henderson sorteerde ook niet het gewenste effect. Desalniettemin boekte Liverpool de zesde Premier League-zege op rij.