Ryan Gravenberch krijgt ondanks zege Liverpool op Paris Saint-Germain vernietigend cijfer

Ryan Gravenberch (22) speelde woensdagavond op bezoek bij Paris Saint-Germain (0-1 winst) zijn slechtste wedstrijd van dit seizoen. GOAL-rapporteur Mark Doyle geeft de Nederlandse middenvelder een 3 voor zijn optreden in het Parc des Princes.

Ondanks dat PSG 27 (!) schoten wist te lossen en Liverpool slechts 2, trokken de Engelsen wel aan het langste eind in Parijs. Harvey Elliot maakte in de 87ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd.

Gravenberch liet geen goede indruk achter tegen PSG, zo oordeelt Doyle. “Zijn slechtste prestatie van het seizoen, en met afstand. De passing van de Nederlander was verschrikkelijk en hij kwam herhaaldelijk defensief tekort. Arne Slot had hem veel eerder moeten wisselen.”

Virgil van Dijk krijgt een 5,5 van Doyle. “Hij ging één keer de fout in bij een aanval van PSG en het komt zelden voor dat je hem zo gemakzuchtig in balbezit ziet. Ondanks dat hij niet in de buurt van zijn beste spel kwam, vormde hij de lijm die de kwetsbare verdedigingslinie bij elkaar hield.”

Slot, die met Elliot voor Mohamed Salah een gouden wissel toepaste, krijgt een 7 van Doyle. “Wataru Endo, Darwin Núñez en Harvey Elliott lieten allen een goede indruk achter als invaller.”

Naast Gravenberch krijgen ook Salah en Luis Díaz een 3. Doelman Alisson ontvangt logischerwijs een 9,5 voor de zinderende wedstrijd die hij keepte. De Braziliaan werd na afloop van de wedstrijd door de UEFA uitgeroepen tot Man of the Match.

Liverpool gaat de 1-0 voorsprong volgende week op Anfield verdedigen. Mogelijk keert Eindhovenaar Cody Gakpo dan weer terug in de wedstrijdselectie.