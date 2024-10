RvC van Ajax ondergaat grote schoonmaak: Danny Blind lijkt enige die mag blijven zitten

De Raad van Commissarissen van Ajax gaat flink op de schop. Het Parool schrijft maandagochtend dat er een akkoord ophanden is tussen de zittende RvC en de bestuursraad. Danny Blind lijkt het enige lid dat ook na 16 december nog in zijn rol actief is.

Het is al enige tijd onstuimig in de top van Ajax. Onlangs kondigden de Amsterdammers het vertrek van financieel directeur Susan Lenderink aan en als het aan de bestuursraad van Ajax ligt, moet ook Michael van Praag op korte termijn het veld ruimen, zo schetste Het Parool onlangs al.

De bestuursraad van Ajax - de grootaandeelhouders van de club - hoopt Van Praag in de komende maanden te vervangen. Met zijn vertrek wordt een zesde bestuurlijke functie bij Ajax vacant. Naast Lenderink kondigden namelijk ook Georgette Schlick, Annette Mosman, Cees van Oevelen en Leo van Wijk (allen RvC-lid) al hun afscheid aan.

Louis van Gaal blijft zeer waarschijnlijk aan als technisch adviseur van de Raad van Commissarissen, zoals hij die rol nu ook vervult. De namen van de vijf nieuwe kandidaten moeten vóór 1 november worden gemeld op de agenda van de aandeelhoudersvergadering.

Lange tijd lukte het de bestuursraad en de Raad van Commissarissen van Ajax niet om op één lijn te komen wat betreft de kandidaten, maar dat lijkt dus kort voor de deadline te zijn afgewend.

Blind lijkt de enige zittende commissaris te zijn die zijn positie behoudt. De oud-speler staat volgens Het Parool niet ter discussie, omdat hij geen aandeel heeft gehad in de door Sven Mislintat onevenwichtig samengestelde selectie van afgelopen seizoen.

Blind werd in december vorig jaar tijdens een buitengewone vergadering voor aandeelhouders benoemd tot technische man in de Raad van Commissarissen. De benoeming geldt in principe tot en met november 2027.