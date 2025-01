Ruud van Nistelrooij stunt met Leicester City op bezoek bij Tottenham Hotspur en klimt uit de degradatiezone

Ruud van Nistelrooij heeft zondag met Leicester City een broodnodige zege geboekt in de Premier League. Op bezoek bij Tottenham Hotspur scoorde het na rust razendsnel twee keer via Jamie Vardy en Bilal El Khanouss: 1-2. Richarlison had in de eerste helft de score geopend. Door de zege komt er een einde aan een lange verliesreeks van Leicester in de Premier League en klimt de ploeg Van Nistelrooij naar de veilige zeventiende plek, met nu éen punt voorsprong op Wolverhampton Wanderers. Tottenham staat vijftiende.

Beide ploegen begonnen uiterst moeizaam aan de wedstrijd. Richarlison kreeg de eerste mogelijkheid aan de ene kant, terwijl Jordan Ayew namens Leicester een flinke kans om zeep hielp. De aanvaller kreeg in de zestien alle tijd, maar schoot veel te gehaast. Pedro Porro testte Jakub Stolarczyk, maar de doelman verwerkte zijn afstandsschot makkelijk naar de zijkant.

Na een half uur spelen belandde een dwarrelbal van Son Heung-min plots op de lat, waardoor de ploeg van Van Nistelrooij nog met de schrik vrijkwam. Een minuut later was het via Richarlison echter alsnog raak.

De Braziliaan schudde met een slimme loopactie zijn directe tegenstanders af en kon een voorzet van Porro zo binnenkoppen: 1-0. Echter was Leicester niet van plan om zomaar de achtste competitienederlaag op rij te incasseren. In het begin van de tweede helft stelde het razendsnel orde op zaken.

Binnen twee minuten na de pauze nam Vardy de gelijkmaker al voor zijn rekening. Doelman Antonín Kinský tastte helemaal mis bij een lage voorzet, waardoor de 38-jarige spits zijn zevende competitietreffer van het seizoen kon maken.

Meteen daarna volgde de volgende klap voor de ploeg van trainer Ange Postecoglou. El Khannouss werd niet aangepakt en kon zo doorlopen naar de rand van het strafschopgebied. Daar haalde hij fraai uit en liet hij Kinský opnieuw kansloos: 1-2.

Tottenham ging in het restant van de wedstrijd op zoek naar de gelijkmaker, maar had grote moeite met het creëren van kansen. Porro was met een vrije trap dichtbij, maar zijn inzet plofte via Vardy op de bovenkant van de lat.