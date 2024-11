‘Ruud van Nistelrooij kan in Engeland blijven na vertrek bij Manchester United’

Ruud van Nistelrooij is in beeld bij Burnley om de onder druk staande manager Scott Parker op te volgen, zo melden diverse Engelse media. Zodoende kan de 48-jarige Brabander mogelijk in Engeland blijven na zijn vertrek als assistent-trainer bij Manchester United.

Maandag maakte Manchester United wereldkundig dat Van Nistelrooij vertrokken is. De voormalig topspits keerde afgelopen zomer als assistent van de inmiddels ontslagen Erik ten Hag terug op Old Trafford.

Van Nistelrooij was na het ontslag van Ten Hag de interim-manager op Old Trafford. Hij loodste Manchester United naar zeges op Leicester City (5-2 en 3-0) en PAOK Saloniki (2-0). Tussendoor werd thuis een punt gepakt tegen Chelsea: 1-1.

Met die prestaties heeft Van Nistelrooij een goede indruk achtergelaten op Burnley, dat twijfels heeft over de toekomst van Parker. Er is nog geen contact geweest tussen de Nederlander en the Clarets, maar hij zou in ieder geval op de radar staan.

Onder Parker begon Burnley goed aan het huidige seizoen, waardoor de vierde plaats een feit is. Toch is er veel kritiek op het aanvalsspel van zijn ploeg. In vijftien Championship-wedstrijden wist Burnley slechts achttien keer te scoren. Wel kregen Parker en co slechts zes doelpunten tegen.

Burnley, dat vorig seizoen nog in de Premier League speelde, wil koste wat het kost terugkeren op het hoogste niveau van Engeland. De clubleiding plaatst er de vraagtekens bij of Parker die droom kan verwezenlijken.

Manchester United nam maandag overigens niet alleen afscheid van Van Nistelrooij. ''René Hake, Jelle ten Rouwelaar en Pieter Morel zijn eveneens vertrokken en wij wensen hen het beste voor de toekomst.''