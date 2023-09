Rusland blijft uitgesloten van het internationale voetbal zolang oorlog duurt

Maandag, 18 september 2023 om 17:36

Rusland mag zolang het oorlog voert met Oekraïne niet meedoen aan de internationale competities van de UEFA. Dat heeft UEFA-president Aleksander Ceferin bevestigd in gesprek met Metropolitan. Het land is sinds de start van de oorlog, ongeveer anderhalf jaar geleden, verbannen van de internationale toernooien in het voetbal.

Zo mogen Russische clubs niet meedoen aan de Champions League, Europa League, Conference League, Women’s Champions League en Youth League. Rusland wordt ook uitgesloten van het EK en WK en daar komt voorlopig geen verandering in, zo bevestigt Ceferin. Russische clubs en nationale teams zijn pas weer welkom als de oorlog met Oekraïne voorbij is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ceferin had het tijdens het interview met Metropolitan ook over het stoppen van de samenwerking met sponsor Gazprom, dat uit Rusland komt. “Dat moesten we gewoon doen”, aldus de president van de UEFA. “We konden na de start van de oorlog niet een reclame van dat bedrijf laten zien terwijl er honderden miljoenen mensen naar de wedstrijd kijken.”