Ruim 150 voetbalprominenten te gast bij indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst Johan Neeskens

De KNVB organiseerde maandagavond een herdenkingsbijeenkomst ter nagedachtenis aan de recent overleden Johan Neeskens (73). Daar waren zo'n 160 voetbalprominenten aanwezig.

Op de KNVB Campus in Zeist werden alle aanwezigen begroet door een verlichte haag van voetbalshirtjes, uiteraard van alle ploegen waar De Nees ooit voetbalde. Aan de voeten van het standbeeld van de overleven oud-topvoetballer liggen overal bloemenkransen.

Neeskens overleed twee weken geleden op 73-jarige leeftijd. Hij was toen namens de KNVB WorldCoaches actief in Algerije, waar hij onwel werd. Medische hulp mocht niet baten. "Een eerbetoon aan Johan Neeskens", wordt de aanwezige Frank Rijkaard geciteerd door de NOS. "Ik vind het mooi dat het gebeurt. Dit verdient hij als geen ander."

Vrienden, familie en anderen genodigden reisden maandag af naar Zeist om een laatste eer te bewijzen aan Neeskens. Er was zelfs een delegatie uit Barcelona, een van de clubs waar de middenvelder furore maakte, aanwezig.

"Een heerlijk mens", zo typeert Guus Hiddink 'Johan Segundo'. "Hij was een voorbeeld voor iedereen. Een geweldig aardige jongen", treurt oud-bondscoach Bert van Marwijk. "Ik zie ons nog samen hier komen. We waren allebei zestien, kwamen we hier samen voor het UEFA-elftal."

"Vanaf dat moment hebben we alle elftallen samen gespeeld tot aan het Nederlands elftal. Een geweldenaar op het veld. We trokken ons allemaal aan hem op. Werd het gemeen, dan ging hij voorop in de strijd. Hij was een van de grootsten die we in Nederland hebben gehad."

Sjaak Swart, ook te gast, is diep bedroefd. Het gaat hem aan het hart dat zoveel van zijn succesvolle generatiegenoten komen te overlijden. "Ik ben wel een beetje nerveus, omdat ik met al die jongens gespeeld heb, jarenlang, het doet me veel dat er een heleboel wegvallen", zegt hij tegen de staatsomroep.

Rijkaard sprak tijdens de bijeenkomst mooie woorden over Neeskens, die in 2006 actief was als zijn assistent-trainer. "Het was een voorrecht om met hem te werken. Wij zijn opgegroeid met de gouden generatie. Dit waren onze helden. Het Nederlandse voetbal is op de kaart gezet door die mensen. En een van hen was Johan Neeskens."