Ruben van Bommel vestigt naam met heerlijke goal; vader reageert nauwelijks

Maandag, 24 april 2023 om 21:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:33

Ruben van Bommel is maandag andermaal beslissend geweest voor MVV Maastricht. De linksbuiten, de zoon van Royal Antwerp-trainer Mark van Bommel, maakte een prachtig doelpunt tegen Jong PSV, dat met 1-0 geklopt werd. Van Bommel was tussen 2013 en 2016 zelf actief op De Herdgang als jeugdspeler van PSV, maar stapte daarna over naar MVV. De achttienjarige aanvaller staat in zijn debuutseizoen al op dertien goals en drie assists in de Keuken Kampioen Divisie en lijkt zich op te maken voor een zomerse transfer naar de Eredivisie.

Jong PSV - MVV Maastricht 0-1

De Eindhovense beloften hadden na twintig minuten al op achterstand kunnen komen door de bal zomaar in te leveren bij Sven Blummel. Via de spits van MVV belandde de bal uiteindelijk bij Jarne Steuckers, die het cadeautje niet kon uitpakken. Zijn schot werd geblokt. Uit de kluts volgde een enorme mogelijkheid voor Orhan Dzepar, maar Jong PSV-doelman Kjell Peersman wist redding te brengen. Het verschil werd in de zeventigste minuut gemaakt door Van Bommel. De linksbuiten lanceerde zichzelf met de bal aan de voet, zette de defensie met een schijntrap volledig te kijk en maakte het beheerst af: 1-0. Vader Mark en opa Bert van Marwijk bekeken het vanaf de tribune in de Eindhovense bossen. De trainer van Antwerp reageerde opvallend genoeg nauwelijks op het schitterende doelpunt.

Mark van Bommel weigert te juichen voor zoon Ruben tegen 'zijn' PSV ????#jpsmvv pic.twitter.com/mo1aI7clDp — ESPN NL (@ESPNnl) April 24, 2023





Jong FC Utrecht - Jong Ajax 1-0

De confrontatie tussen Jong FC Utrecht en Jong Ajax op Sportcomplex Zoudenbalch leverde bar weinig spektakel op. De Ajacieden moesten het stellen zonder Francisco Conceição en Lorenzo Lucca, die ditmaal niet bij de wedstrijdselectie zaten. Van het duo viel alleen Lucca zondag in bij Ajax 1 tegen PSV (3-0 verlies). Jong FC Utrecht-verdediger Ruben Kluivert deed voor rust een serieuze poging met een heerlijk schot van 25 meter, dat gekeerd werd door Tom de Graaff. Lang leek het duel in een bloedeloos gelijkspel te eindigen, tot Jayden Banel diep in blessuretijd een doorgebroken speler neerhaalde. Rood voor de Ajacied, een penalty voor Jong Utrecht, benut door Anthony Descotte: 1-0.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 34 24 4 6 51 76 2 Heracles Almelo 34 23 4 7 51 73 3 Almere City FC 34 19 6 9 13 63 4 Willem II 33 17 8 8 24 59 5 MVV Maastricht 34 17 5 12 3 56 6 VVV-Venlo 34 15 8 11 5 53 7 NAC Breda 33 16 4 13 0 52 8 FC Eindhoven 34 14 9 11 2 51 9 De Graafschap 34 13 7 14 8 46 10 ADO Den Haag 34 12 10 12 -6 46 11 Telstar 34 12 10 12 -14 46 12 Jong AZ 34 12 8 14 1 44 13 Roda JC Kerkrade 34 12 6 16 -5 42 14 Jong PSV 34 11 8 15 -2 41 15 Jong Ajax 34 10 10 14 -3 40 16 Helmond Sport 34 10 8 16 -18 38 17 FC Dordrecht 34 9 6 19 -21 33 18 FC Den Bosch 34 10 3 21 -35 33 19 TOP Oss 34 9 5 20 -27 32 20 Jong FC Utrecht 34 7 5 22 -27 26