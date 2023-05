Ruben van Bommel bevestigt: aanvaller speelt volgend seizoen in de Eredivisie

Ruben van Bommel speelt volgend seizoen in de Eredivisie, zo laat het felbegeerde talent weten tegenover ESPN. De aanvaller moest toezien hoe zijn huidige club MVV Maastricht zaterdagavond in de play-offs werd uitgeschakeld door NAC Breda, waardoor de Limburgers promotie kunnen vergeten. Dat geldt niet voor Van Bommel, die bevestigt dat hij volgend seizoen op het hoogste niveau uitkomt. Om welke club het precies gaat, is nog onduidelijk.

Verslaggever Leo Oldenburger stipt aan dat Van Bommel zichzelf dit seizoen in the picture heeft gespeeld. "Ik heb het team (dit seizoen, red.) kunnen helpen en dat gelukkig ook ja, dus dat is mooi", reageert Van Bommel. "Nu een stap maken en op naar volgend seizoen." Op de vraag of hij volgend seizoen nog in Maastricht te bewonderen is, is Van Bommel duidelijk. "Nee. Het is nog niet duidelijk waar ik naartoe ga." Wel bevestigt de achttienjarige aanvaller dat hij een stap naar Eredivisie gaat maken. "Het zal niet lang meer duren, laat ik het zo zeggen." De aanvaller accepteert vervolgens de felicitaties van Oldenburger voor zijn overstap naar de Eredivisie.

Eerder kwam naar buiten dat zowel FC Twente als AZ al gesprekken heeft gevoerd met de zoon van Royal Antwerp-trainer Mark van Bommel. Daarbovenop meldde Voetbal International dat ook Go Ahead Eagles zich bij het rijtje zeer geïnteresseerde clubs heeft gevoegd. Welke club het daadwerkelijk wordt, is dus nog onzeker. Dat Van Bommel zich in de kijker heeft gespeeld, mag geen verrassing heten. Hij scoorde vijftien keer, leverde drie assists af en werd mede door die cijfers uitgeroepen tot Talent van het Jaar in de Keuken Kampioen Divisie.

Als het Go Ahead wordt, treedt hij daar in de voetsporen van Bert van Marwijk, de schoonvader van Mark van Bommel. Van Marwijk begon zijn spelersloopbaan eind jaren zestig in de Adelaarshorst. De Deventenaren zullen MVV voorlopig dus niet tegenkomen in de Eredivisie. De Sterrendragers moesten zaterdagavond een 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd goedmaken, maar slaagden daar allerminst in. NAC leidde dankzij treffers van Elías Már Ómarsson, Sabir Agougil en Ezechiel Banzuzi al na een kleine veertig minuten met 0-3. Na rust liepen de Bredanaars nog uit naar een 1-4 zege, waardoor zij het in de halve finale van de play-offs gaan opnemen tegen FC Emmen.