Rúben Amorim verklaart waarom hij Joshua Zirkzee na 33 minuten wisselde bij ‘degradatiekandidaat’ Manchester United

Manchester United is verwikkeld in een degradatiestrijd, zo geeft de aangeslagen Rúben Amorim toe tijdens zijn interview met Sky Sports. De Portugees is bijzonder openhartig na een nieuwe nederlaag van the Red Devils tegen Newcastle United (0-2).

Amorim begint het gesprek met een simpele conclusie. “Newcastle United is een beter team.” De Portugees krijgt de vraag of Manchester United moet vrezen voor degradatie. “Dat lijkt me duidelijk, dus we moeten vechten.”

“Dit is een moeilijke periode. Een van de moeilijkste momenten in de geschiedenis van Manchester United. Daarom moeten we dit serieus nemen”, aldus Amorim.

Amorim zegt zich te schamen. “Het is ook mijn fout dat het team geen ontwikkeling doormaakt. We zijn een beetje verloren op dit moment, dus het is pijnlijk om de manager van Manchester United te zijn en veel wedstrijden te verliezen.”

Volgens Amorim ligt het niet aan de systeemwijziging die hij heeft doorgevoerd. “Ik ben hier gekomen omdat Manchester United niet wist te winnen. Ze speelden in een systeem waar bepaalde spelers voor zijn gekocht.”

“Met dat systeem, waar twee jaar en tijdens verschillende voorbereidingen aan gewerkt is, verloor Manchester United. Moet ik dan nu weer terugkeren naar een systeem waarin ik niet geloof? Dat zou onzin zijn”, is Amorim duidelijk.

Tot slot sprak Amorim over de vroege wissel van Joshua Zirkzee, die al na 33 minuten vervangen werd. “We moesten problemen oplossen binnen het team. Soms moet je aan de speler denken, maar het team leed eronder. De speler ook. Ik dacht dat we een middenvelder nodig hadden die meer de bal heeft.”

“Het was heel moeilijk voor mij om dat te doen, maar ik heb met Josh gesproken. Het is belangrijk dat ik die boodschap over breng. Het was in het belang van het team dat Josh eruit ging”, besluit Amorim.