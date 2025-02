RTV Rijnmond onthult doorverkooppercentage dat Feyenoord bedingt in transfer Gimenez

Feyenoord heeft een doorverkooppercentage van tien procent bedongen op Santiago Gimenez, zo meldt Dennis Kranenburg van RTV Rijnmond zaterdag. Eerder werd al bekend dat de Mexicaanse spits van Feyenoord voor ongeveer 35 miljoen euro inclusief bonussen de overstap naar AC Milan gaat maken.

Zaterdag meldde transfermarktexpert Fabrizio Romano al dat Gimenez op zaterdag nog naar Milaan reist voor een medische keuring. Als hij die doorstaat, zal hij een contract tekenen bij de Italiaanse club.

Aanvankelijk was het doorverkooppercentage dat in de deal is opgenomen nog niet bekend, maar daar komt nu dus verandering in. “Volgens bronnen dichtbij de transfer van Gimenez betaalt AC Milan 32 miljoen euro aan Feyenoord en bevat de deal 3 miljoen aan bonussen”, aldus Kranenburg. “Daarnaast heeft Feyenoord een doorverkoopclausule van 10% bedongen.”

Met zijn vertrek naar i Rossoneri gaat Gimenez de boeken in als recordtransfer van Feyenoord. Het vorige record stond op naam van Mats Wieffer, die de Rotterdammers afgelopen zomer inruilde voor Brighton & Hove Albion en zijn club 32 miljoen euro opleverde.

Feyenoord raakt in een cruciale fase van het seizoen wel een van zijn belangrijkste spelers kwijt met Gimenez. De ploeg speelt zondag tegen Ajax en woensdag tegen PSV. Ook staat er een tweeluik met AC Milan op het programma in de tussenronde van de Champions League. Brian Priske vertelde vrijdagmiddag op de persconferentie dat hij hoopt op een nieuwe spits als Gimenez inderdaad zou vertrekken.

Nieuwe spits naar Feyenoord?

De trainer heeft nu alleen nog Ayase Ueda en Júlian Carranza achter de hand, maar zij kunnen op korte termijn geen negentig minuten en om de drie dagen spelen. “We zitten in een heel belangrijke periode met veel wedstrijden. We spelen twee duels met Milan, tegen Ajax, daarna een belangrijke pot tegen PSV en in de competitie willen we onze ambities hetzelfde houden.”

“Het is voortdurend een puzzel om te kijken welke spelers er negentig minuten kunnen spelen en wie er om de drie dagen weer kan staan. Ueda kan ik nu niet vragen om drie wedstrijden per week te spelen en Carranza heeft ook een periode niet gespeeld”, aldus de trainer.

“Iedereen bij Feyenoord weet wat we moeten doen als Gimenez verkocht wordt. Het kan zijn dat ik naast beelden van Ajax ook beelden van spitsen moet gaan bekijken, maar we hebben hele goede mensen in de scouting zitten. Mijn focus ligt dus op de groep die ik heb, en ik ben heel content met hen. Ik weet wat we moeten en kunnen doen. Ik heb veel vertrouwen in de mensen die om mij heen zitten en die goede spitsen kunnen vinden”, sloot Priske af.