Royston Drenthe maant kersverse bankzitter bij Feyenoord tot duidelijkheid

Donderdag, 18 mei 2023 om 08:04 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:39

Royston Drenthe vindt dat Javairô Dilrosun uitgesprokener moet zijn over zijn favoriete positie. In het programma Kick 't met van Ziggo Sport drukt de oud-prof de Feyenoorder op het hart dat hij waarschijnlijk hinder ervaart van zijn status als all-rounder. Dilrosun werd dit seizoen zowel als linksbuiten, rechtsbuiten en '10' gebruikt door Arne Slot. Bij het bekleden van laatstgenoemde positie ging het echter mis, zo oordeelt DIlrosun zelf.

Dilrosun verscheen tot 19 maart vrijwel telkens aan de aftrap bij Feyenoord. Toen Sebastian Szymanski in de lappenmand belandde, verdween hij echter stapje voor stapje naar de achtergrond. "Begin van het seizoen speelde ik alles. Toen raakte Szymanski geblesseerd en moest ik op donnie (straattaal voor '10', red.) spelen. Daar is het helemaal misgegaan. Ik heb goede wedstrijden op rechts gespeeld, dus ik verwachtte dat ik daar zou spelen. Ik wilde het team helpen en het is ook niet dat ik niet op 10 kán spelen. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik minder ging spelen op het eind van het seizoen", aldus Dilrosun.

Drenthe voorziet zijn tafelgenoot van advies. "Ik zie dat wel als een dingetje. Als jij een all-rounder bent, gaat een trainer je ook al snel als all-rounder gebruiken. Je wordt dan een beetje getergd in je kwaliteiten. Je kan natuurlijk niet elke week de sterren van de hemel spelen, maar als jij je lekker voelt op een bepaalde positie en de volgende week weer op een andere positie wordt gebruikt... je doet het wel omdat de trainer het van je verwacht, maar vaak haalt het toch wel wat dynamiek uit je spel."

"Dus mijn vraag aan jou is: wat is je favoriete positie?", besluit Drenthe. "Moeilijk man", erkent Dilrosun. "Ik denk of rechtsbuiten of links. Op rechts heb ik meer kans om te scoren. Maar ik weet het niet, man. Soms sta ik liever rechts, soms op 10, sommige wedstrijden sta ik liever links." Het meest werd Dilrosun dit seizoen op de linkerflank gebruikt. 15 van zijn 41 wedstrijden speelde de linkspoot vanaf daar, tegenover 14 op rechts, 11 op '10' en één als schaduwspits. In alles tezamen produceerde Dilrosun zes goals en acht assists.