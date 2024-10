Roy Keane wijst twee spelers aan die Erik ten Hag absoluut niet meer moet opstellen bij Manchester United

Roy Keane kan niet begrijpen dat Erik ten Hag blijft terugvallen op Harry Maguire en Christian Eriksen. Volgens de clublegende is het genoemde tweetal 'onderdeel van het probleem' bij Manchester United.

Zowel Maguire als Eriksen begon het lopende seizoen met een reserverol. Gaandeweg werkten ze zich allebei terug in de basiself van Ten Hag.

Die keuze leidt tot onbegrip bij Keane. "Als je terugvalt op Maguire, heb je een probleem", zo stelt de oud-middenvelder in de podcast Stick to Football.

"Kijk naar hoe hij verdedigt bij de gelijkmaker van FC Twente", haalt Keane een voorbeeld aan. "Als je denkt dat hij het antwoord is... Je kan niet blijven terugvallen op Maguire en Eriksen."

Volgens het Ierse icoon was Manchester United in recente tijden juist goed aan het door selecteren. "Ze hebben de laatste jaren veranderingen doorgemaakt. Fred en Scott McTominay hebben ze van de hand gedaan. Maar nu zijn Maguire en Eriksen terug in de basis."

"Je valt dus terug op de jongens die onderdeel zijn van het probleem!", is Keane helder. "Ik zeg niet dat zij dat op zichzelf zijn, natuurlijk niet, maar als je denkt dat Maguire het antwoord is..."

Ten Hag krijgt overigens voorlopig de tijd op Old Trafford. De twee gelijke spelen tegen FC Porto (3-3) en Aston Villa (0-0) hebben de voormalig Ajax-coach schijnbaar niet verkeerd gedaan, al zal de clubleiding van Manchester United de club snel willen zien stijgen op de Premier League-ranglijst, waar momenteel de veertiende plek wordt bezet.