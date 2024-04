Rondo benoemt ridicule actie van Hato tegen Feyenoord: ‘Bij een 6-0 stand...’

Jorrel Hato speelde zondag misschien wel zijn slechtste wedstrijd ooit op het hoogste niveau. De verdediger van Ajax werd in de Klassieker tegen Feyenoord (6-0 verlies) aan alle kanten voorbijgelopen door Yankuba Minteh en krijgt negatieve kritieken in Rondo op Ziggo Sport.

"In het begin na zijn debuut speelde hij toch heel goed, of niet?", opent Willem van Hanegem over Hato. "Als je hem nu ziet..." Mulder vult aan: "Nee, dat is niks."

Marco van Basten zag Hato, die voornamelijk als linksback kwam te spelen tegen Feyenoord, grote moeite hebben met zijn directe tegenstander. "Hato kwam in de een-tegen-een met Minteh. Dan zie je dat Hato ook nog een hoop moet leren."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Hato fungeert dit seizoen als derde aanvoerder bij Ajax en droeg al verschillende keren de band. "Je kan zo'n jongen toch niet aanvoerder maken?", vraagt Rafael van der Vaart zich af.

"Nee, maar er is niks anders", reageert Van Basten. "Kun je nagaan wat voor armoede er is. Noem een andere dan die in aanmerking zou komen? Die anderen doen hun mond ook niet open, of het zijn buitenlanders."

Van Basten hoort Kenneth Taylor als suggestie. "Als je hem de band had gegeven, hadden ze allemaal gezegd: 'Hoe kan Taylor nou weer aanvoerder zijn?'" Van Basten krijgt bijval van Van Hanegem. "Ja, dat is zeker zo."

Hato had het dus uiterst moeilijk in De Kuip en wekte verbazing bij Mulder met een opmerkelijke actie. "Ik zag Hato bij een 6-0 stand ook nog even een no look-pass geven... Ze zijn echt gewoon van de leg, dat is wel duidelijk..."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties