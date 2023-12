Ronaldo ontbreekt bij ‘10 beste spelers in 2023’; superster reageert veelzeggend

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Cristiano Ronaldo, die vindt dat hij nog altijd bij de beste spelers ter wereld hoort.

Ronaldo heeft gereageerd op een lijst van de International Federation of Football History (IFFHS), dat de tien beste spelers van het kalenderjaar 2023 op een rijtje heeft gezet. Erling Haaland, Kylian Mbappé en Lionel Messi vormen de top drie, terwijl ook Rodri, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Harry Kane, Bernardo Silva en Lautaro Martínez een plekje hebben bemachtigd.

Ronaldo was het klaarblijkelijk niet eens met zijn afwezigheid op de lijst en meldde zich op Instagram om zijn mening te geven. De superster van Al-Nassr plaatste drie lach-emoji’s en een poppetje dat zijn handen voor zijn ogen houdt. Ronaldo was dit seizoen goed voor 23 doelpunten en 11 assists in 24 wedstrijden namens de Saudische club.

De Portugees is overigens de speler met de meeste doelpunten (53) in het kalenderjaar 2023: Mbappé, Kane (beiden 52) en Haaland (50) moeten hun meerdere erkennen in Ronaldo.

