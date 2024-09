Ronald Koeman voert één wijziging door bij Nederlands elftal voor duel met Duitsland

Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling van het Nederlands Elftal bekendgemaakt. Met Brian Brobbey voor Joshua Zirkzee voert de keuzeheer een wijziging door ten opzichte van de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina. Het duel met Duitsland begint om 20:45 uur en is te zien op NPO 3.

Bart Verbruggen staat onder de lat en ook aan de verdediging is er niet gesleuteld ten opzichte van de wedstrijd afgelopen dinsdag: Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk en Nathan Aké.

De verwachting is dat Dumfries en Aké in de tweede helft worden afgelost door Lutsharel Geertruida en Nathan Aké, daar de twee eerstgenoemden weinig speelminuten in hun benen hebben bij hun clubs.

Op het middenveld is er opnieuw plek voor Gravenberch, mogelijk mede dankzij zijn prima optreden tegen Bosnië en Herzegovina. Het blok Tijjani Reijnders - Jerdy Schouten blijft ook staan.

Brian Brobbey staat in de spits en wordt vanaf links bediend door Cody Gakpo. Vanaf de rechterkant speelt Xavi Simons. Er is wederom geen basisplek voor Donyell Malen, die afgelopen wedstrijd wel mocht invallen.

"Ik vind dat er helemaal geen hoge druk moet zijn voor Brobbey", vertelde Koeman over de basisplaats voor Brobbey. "Want het is gewoon een keuze. Een positie wordt niet bepaald op één interland. Ik was blij met het spel van Joshua, maar ik heb er alle vertrouwen in dat Brian ook die kwaliteiten laat zien in zijn wedstrijd."

Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké; Schouten, Gravenberch, Reijnders; Xavi Simons, Brobbey, Gakpo.