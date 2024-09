Ronald Koeman vloog na het EK naar één international toe voor een gesprek

Ronald Koeman heeft Virgil van Dijk opgezocht in Liverpool, zo onthult de bondscoach van het Nederlands elftal dinsdag tijdens het persmoment van Oranje in Zeist. In Engeland sprak het duo onder meer over de toekomst van Van Dijk, die tijdens de nieuwe cyclus aanvoerder blijft.

Van Dijk sprak na de uitschakeling op het EK afgelopen zomer zijn twijfels uit over zijn eigen toekomst bij Oranje. Om die reden vond Koeman het tijd voor een bezoek aan zijn captain. “Ik ben naar Liverpool geweest voor Virgil, omdat ik merkte hoe hij erin zat.” Van Dijk heeft besloten voorlopig beschikbaar te blijven voor zijn land.

“Ik vond het belangrijk om naar hem toe te gaan om aan hem te merken en te voelen of hij er nog twee jaar vol tegenaan kan. Dat gevoel heeft hij zelf en dat gevoel heb ik ook bij hem”, aldus Koeman. “Al haalde hij, dat gaf hij zelf ook aan, op het EK niet het niveau wat je van hem mag verwachten als speler.”

Koeman gaat vervolgens verder door over de prestaties van Van Dijk op het EK. “Als aanvoerder vind ik dat hij het wel geweldig heeft gedaan, maar misschien heeft hij daardoor te veel energie in anderen gestoken in plaats van in zichzelf. Maar alle twijfel is weg, hij gaat gewoon door.”

Koeman geeft direct ook aan dat Van Dijk zijn aanvoerder blijft. “Dat heeft hij heel goed ingevuld en we hebben het er ook over gehad hoe hij dat beter kan managen, in combinatie met zijn eigen spel. Het is heel positief dat hij zo voor de groep staat, maar je moet in eerste instantie je eigen niveau halen.”

“Dat is het belangrijkste. Hij vond dat hij te veel bezig was met anderen, dat gaf hij aan. Maar hij is ook niet voor niets gekozen voor het beste elftal van de Premier League”, besluit Koeman het onderwerp.

Kluivert en Maatsen

Van Dijk is niet de enige speler uit de Premier League die werd besproken tijdens de persconferentie. Justin Kluivert werd opgeroepen als vervanger van Joey Veerman. Koeman kan de speler van AFC Bournemouth tegenwoordig ook in de as van het veld gebruiken. “Ik kan hem op allebei de posities gebruiken. Op 10 of aan de zijkant. Dat heb ik gezien.”

Ian Maatsen (Aston Villa) is in tegenstelling tot op het EK niet van de partij en liet maandag aan de Nederlandse media weten teleurgesteld te zijn. Daar is Koeman niet van gediend. “Hij moet aan mij vragen waarom. Ik bel niet altijd iedereen. Hij was erbij op het EK, maar heeft niet veel gespeeld. Ik heb Jurriën Timber gezien als linksback bij Arsenal en die krijgt nu de voorkeur.”