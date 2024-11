Ronald Koeman keek met verbazing toe toen Cody Gakpo tegen Hongarije (4-0 winst) de tweede strafschop opeiste, zo geeft de bondscoach van het Nederlands elftal enkele dagen later aan. Koeman vertelt dat Wout Weghorst voor die wedstrijd bovenaan het lijstje met strafschoppennemers stond en verwachtte dus ook dat de spits van Ajax, na zijn rake eerste pingel, ook de tweede keer vanaf elf meter zou aanleggen.

ESPN-verslaggever Pascal Kamperman vraagt de trainer van Oranje wat voor wijzigingen hij gaat doorvoeren in aanloop naar het Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina en wat deze betekenen voor 'het lijstje'. Koeman onthult daarop dat Teun Koopmeiners dinsdagavond start en in aanmerking komt om een eventueel gegeven penalty te nemen.

"Ik denk dat Koopmeiners misschien wel de beste penaltynemer is. Daar heb je alvast één naam die start."

Op de vraag of het voor de wedstrijd met de Bosniërs 'helder' is wie strafschoppen mag nemen, antwoordt Koeman verrassend. "Ik dacht dat het al helder was", doelt hij op het moment tussen Gakpo en Weghorst zaterdag.

"Wout was nummer één", verheldert de keuzeheer. "En als de nummer één zijn penal maakt, dan moet hij ook de tweede nemen. Daar hebben we over gesproken, dus het zal niet weer gebeuren lijkt mij."

De woorden van Koeman staan haaks op de uitleg van de Liverpool-buitenspeler direct na afloop van het duel met de Hongaren. Volgens Gakpo stond zowel hij als Weghorst op de nominatie om een pingel te nemen.

"Hij moest de eerste nemen. Toen dacht ik: Wout heeft al gescoord, dan neem ik de tweede", zo sprak Gakpo uit voor de camera van ESPN.