Ronald Koeman maakt definitieve EK-selectie van het Nederlands elftal bekend

Ronald Koeman heeft de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor het EK in Duitsland bekendgemaakt. Nick Olij (Sparta Rotterdam), Quinten Timber (Feyenoord) en Ian Maatsen (Borussia Dortmund) vallen af uit de eerdere voorselectie, terwijl Marten de Roon (Atalanta) zich eerder al moest terugtrekken wegens een blessure. Daardoor blijven er 26 internationals over die komende maand afreizen naar het prestigieuze eindtoernooi.

Oranje speelt op 6 en 10 juni nog oefeninterlands tegen Canada en IJsland. Op 16 juni start voor Nederland het EK tegen Polen. Daarna volgen nog minstens twee wedstrijden: de groepsduels met Frankrijk en Oostenrijk.

Vanuit het keepersgilde valt Olij af. Koeman kiest er samen met keeperstrainer Patrick Lodewijks voor om Bart Verbruggen, Mark Flekken en Justin Bijlow mee te nemen naar Wolfsburg, de thuisbasis van het Nederlands elftal tijdens het EK.

Timber, die deze week tijdens de driedaagse stage nog steeds last had van pijntjes, ziet net als zijn broer Jurriën het EK aan zich voorbijgaan. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord beleefde een uitstekend seizoen, maar moet zijn plaatsje in de definitieve selectie overlaten aan boezemvriend Ryan Gravenberch.

Tot slot valt Maatsen af. De vleugelverdediger van Borussia Dortmund bereidt zich momenteel voor op de Champions League-finale tegen Real Madrid van komende zaterdag en kan daarna op vakantie. Donyell Malen, zijn teamgenoot bij BVB, reist wel af naar het EK.

Definitieve EK-selectie Nederland

Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion).

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern München), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Stefan de Vrij (Inter).

Middenvelders: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Jerdy Schouten (PSV), Tijjani Reijnders (AC Milan), Joey Veerman (PSV), Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq).

Aanvallers: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atlético Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (RB Leipzig), Wout Weghorst (TSG Hoffenheim).

