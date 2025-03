Ronald Koeman lacht na horen WK-kwalificatiegroep van Nederlands elftal: ‘Als je mij vraagt in welke poule ik wil zitten?’

Nederland weet na de spectaculaire nederlaag tegen Spanje in de Nations League in welke WK-kwalificatiegroep het terechtkomt. Door het verlies komt het Polen, Finland, Litouwen en Malta tegen op weg naar het WK 2026. Bondscoach Ronald Koeman realiseert zich ook dat Oranje het slechter had kunnen treffen.

Voor Nederland waren er twee opties over. Bij verlies tegen Spanje zou het terechtkomen in een groep met Polen, Finland, Litouwen en Malta. Bij winst had het Turkije, Georgië en Bulgarije getroffen. Die laatste uitkomst geldt dus nu voor Spanje.

Koeman wordt na afloop van de wedstrijd tegen Spanje bij de NOS door Jeroen Stekelenburg geconfronteerd met het nieuws. “Nou ja, als je mij vraagt in welke poule ik wil zitten? Dan zou ik zeggen de poule waarin we nu terechtkomen”, glimlacht hij tevreden.

Daarbij plaatst hij wel een kanttekening. “Maar ik had natuurlijk ook heel graag van Spanje gewonnen. Dan was het ook iets makkelijker geweest voor mij af en toe.” Stekelenburg reageert: “In Spanje bedoel je? Krijg je veel naar je hoofd?”

“Nee, ik zag al wat berichtjes van Spaanse vriendjes”, vervolgt Koeman. “Zij hebben genoten van Nederland. Ze hebben een beeld van het Nederlands voetbal en dat hebben we op een goede wijze gedaan in beide wedstrijden. Hier willen we mee verder gaan”, is de bondscoach positief over de prestatie van zijn ploeg.

Oranje zal op 7 juni beginnen aan de WK-kwalificatiecampagne met een uitwedstrijd bij Finland, gevolg door een thuiswedstrijd tegen Malta. Vervolgens komt de selectie in september, oktober en november bij elkaar voor telkens twee wedstrijden.

De groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De nummer twee van de groep wordt veroordeeld tot de play-offs. Op het WK volgend jaar nemen voor het eerst 48 landen deel.