Ronald de Boer drijft na winst van Ajax de spot met Brian Brobbey

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Ronald de Boer, die de spot drijft met Brian Brobbey.

Ajax wist donderdagavond na een zenuwslopende penaltyserie af te rekenen met Panathinaikos. Daardoor stootten de Amsterdammers door naar de play-offs van de Europa League.

De ploeg van trainer Francesco Farioli kreeg liefst vier keer de kans om de strafschoppenreeks te beslissen, maar onder meer invaller Brobbey faalde twee keer vanaf elf meter. De spits van Ajax zag zijn eerste penalty gekeerd worden door Panathinaikos-doelman Bartlomiej Dragowski.

Toen Brobbey vele strafschoppen later voor een tweede keer moest aanleggen zorgde hij voor gefronste wenkbrauwen, aangezien hij de bal ditmaal hoog over het doel van de Poolse sluitpost schoot.

De Boer steekt op X de draak met Brobbey. "Ik hoorde trouwens dat de bal van Brobbey inmiddels gevonden is… Zuid-Oost gaat het gerucht", refereert de oud-prof aan de tweede misser.

Tubantia en Algemeen Dagblad-journalist Leon ten Voorde grapt eveneens na de gemiste strafschop van de spits van Ajax. "Je gaat niet echt met een lekker gevoel je hond uit laten... Toch bang dat elk moment dat projectiel van Brobbey naar beneden komt", schrijft hij op X.