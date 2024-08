Ron Jans openbaart opvallende informatie over PSV’er Ryan Flamingo: ‘Dat vond hij niet leuk’

Ron Jans is benieuwd naar de manier waarop Ryan Flamingo zich gaat ontwikkelen bij PSV, zo laat de trainer van FC Utrecht weten te gast in Studio Voetbal. Jans ziet potentie in de 21-jarige jeugdinternational, maar weet ook dat hij nog voldoende kan leren.

PSV betaalde deze zomer liefst 9 miljoen euro aan Utrecht voor de diensten van Flamingo. De in Blaricum geboren verdediger is wisselvallig begonnen aan zijn dienstverband in Eindhoven. Jans denkt dat Flamingo verbetering gaat tonen.

“Er zit een goede kop op”, aldus Jans. “Maar als je een niveau hoger gaat spelen, dan moet je wel aan veel dingen wennen. Aan de bal heeft Ryan vaak de goede oplossingen, maar verdedigend is het best wel lastig. Dat heeft er ook mee te maken dat de achterhoede helemaal nieuw is, alleen Boscagli is er nog.”

Theo Janssen maakte Flamingo mee als assistent-trainer bij Vitesse. “Ryan moet iets rustiger worden in de keuzes die hij maakt. Als hij gevaar ziet, gaat hij erop af. Dan loopt hij weg uit zijn positie, terwijl hij eigenlijk moet blijven staan. Ryan wil altijd iedereen helpen en corrigeren. Daardoor is hij soms te fanatiek in de keuzes die hij maakt en stapt hij te snel vooruit.”

Jans haakt in met een opvallend detail over Flamingo dat voor de buitenwereld nieuw is. “Ik ben benieuwd hoe hij nu bij tactische trainingen is, want bij ons vond hij dat niet zo leuk. Dan was hij niet gefocust en maakte hij vervolgens vaak fouten.”

“Hij moet gewoon kijken, trainen, leren en verbeteren”, gaat Jans verder over zijn voormalig pupil. “Als Ryan dat gaat doen denk ik dat hij een serieuze kandidaat is om die rol te vervullen bij PSV.”

Janssen sluit zich daarbij aan. “In potentie heeft Ryan heel veel, maar hij is naar mijn mening te gretig. Hij moet goed kijken naar de rust die bijvoorbeeld Virgil uitstraalt, want als Ryan die ook over zich heen krijgt, dan denk ik dat hij heel veel voorwaarden heeft om een goede verdediger te worden.”