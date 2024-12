Ron Jans gooit woest met notitieblokje en brult dan twee woorden in de camera tijdens Ajax - FC Utrecht

Een woeste Ron Jans is woensdagavond op de bon geslingerd door arbiter Serdar Gözübüyük in het Eredivisie-duel tussen Ajax en FC Utrecht. De trainer werd in de 56ste speelminuut boos om een actie in het veld en hij ging volledig uit zijn plaat langs de zijlijn. Het notitieboekje moest eraan geloven.

Tien minuten na rust ging de trainer van FC Utrecht van ongeloof volledig door het lint. Hij smeet zijn notitieblokje richting de bank en zijn gedrag kwam hem op een gele kaart te staan. Hij riep twee woorden richting de camera, maar uit de beelden wordt niet helemaal duidelijk wat hij zei: “Stelletje h…!”

Aanleiding voor de woede-uitbarsting van Jans was een valpartij van Youri Baas, die ogenschijnlijk makkelijk naar de grond ging na contact met David Min. Het fluitsignaal van Gözübüyük leidde tot veel onbegrip langs de kant.