Chuba Akpom laat kamer keihard lachen: ‘Voordat ik bij Ajax tekende, kon ik naar…’

Chuba Akpom was voor zijn transfer naar Ajax dicht bij een stap naar Saudi-Arabië, zo heeft de aanvaller zelf verteld tijdens een livestream op TikTok. De 29-jarige aanvaller werd het afgelopen halfjaar door de Amsterdammers verhuurd aan LOSC Lille.

Komende zomer hoopt Ajax opnieuw afscheid te nemen van de Engelsman, die net als Wout Weghorst en Brian Brobbey als spits onder contract staat bij de recordkampioen.

De hoofdstedelingen betaalden onder leiding van Sven Mislintat in de zomer van 2023 maar liefst 12 miljoen euro voor de diensten van de spits. Na een verhuurperiode bij Lille, dat de koopoptie niet activeerde, mag Akpom deze zomer weer uitkijken naar een nieuwe club.

Als topscorer van de Championship in het seizoen 2022/23 had de aanvalsleider opties genoeg in de zomer van 2023. De keus viel uiteindelijk op Ajax, maar Akpom had ook zomaar elders kunnen spelen.

Zelf verhaalt over interesse van buiten Europa. “Voordat ik bij Ajax tekende kon ik naar Saudi-Arabië”, onthult hij op het TikTok-profiel van Kaysosa. Akpom laat de mensen om hem heen dan lachen. “Ik sliep toen vijf dagen niet.”

Hij verwijst naar de enorme bedragen die er te verdienen vallen in het Midden-Oosten. “De gesprekken die God en ik toen hadden…. Weet je, als je hoort van interesse is dat heel anders dan wanneer je het echt in de krant opgeschreven ziet staan.”

“Dan begin je overal in je lichaam dingen te voelen”, vervolgt hij, opnieuw tot groot gelach in de kamer. “Dan krijg je overal jeuk. Ik sliep echt vijf dagen niet, man. Ik lag samen met mijn vriendin in bed en dan waren we het aan het ontleden.”

“Chat”, richt hij zich dan tot de bij de livestream aanwezige kijkers. “Ik weet niet of jullie dit ooit hebben gehad. Maar als je verwacht dat je veel geld gaat ontvangen, alleen je hebt het nog niet, maar je begint het wel uit te geven”, lacht hij.

“Mijn vriendin en ik waren in Disneyland en we waren aan het nadenken over het leven dat we zouden kunnen leiden. We dachten: als dit bedrag binnenkomt…", besluit hij lachend.