Denzel Dumfries wordt bekogeld vanaf de tribunes en moet hard naar binnen rennen

Inter heeft woensdagnacht zijn laatste groepsduel op het WK voor Clubs gespeeld. In een heetgebakerd potje versloeg de ploeg van Christian Chivu River Plate met 2-0 en was Denzel Dumfries opnieuw het middelpunt van een opstootje.

De Nederlander verscheen aan de aftrap maar beleefde een weinig enerverende eerste helft. Na de theepauze werd het echter een stuk interessanter en was er plotseling chaos alom op het veld.

Het begon na ruim een uur spelen, toen Lucas Martínez Quarta aan de noodrem trok en een rode kaart ontving wegens het neerhalen van Henrikh Mkhitaryan, die anders vrij baan had om alleen op de keeper af te lopen.

Francesco Esposito wist de man-meer-situatie enkele minuten later te vertalen in meer dan een numeriek voordeel. De aanvaller draaide slim weg bij zijn directe tegenstander en schoot de bal in de tegengestelde hoek naar waar River Plate-doelman Franco Armani dook: 1-0.

In de slotfase van de wedstrijd gebeurde nog veel meer, toen er na de 2-0 van Alessandro Bastoni opstootjes ontstonden tussen beide ploegen. Bij de grootste ruzie was Dumfries het middelpunt.

Marcos Acuña zette een harde charge in op de Nederlandse back en dat Dumfries daar niet zo blij mee was liet hij blijken ook. Een opstootje volgde, Dumfries werd bestraft met geel en Gonzalo Montiel ook. Voor de Argentijn was het echter zijn tweede en dus kon hij inrukken.

Na afloop was River Plate - en Acuña in het bijzonder - nog niet uitgeraasd ten aanzien van Dumfries. De kleine Zuid-Amerikaan moest door een aantal ploeggenoten in bedwang worden gehouden terwijl Dumfries zich een weg baande naar de catacomben.

In die wandeling naar binnen werd de voormalig PSV'er bekogeld vanaf de tribunes met allerlei voorwerpen, terwijl spelers en staf van beide ploegen elkaar op het veld probeerden te lijf te gaan.