Ron Jans-effect van korte duur: Utrecht verliest met ruime cijfers van NEC

Zaterdag, 23 september 2023 om 20:45 • Jan Hoeksema • Laatste update: 20:46

In de tweede wedstrijd onder Ron Jans heeft FC Utrecht ruim verloren van NEC Nijmegen. In De Goffert werd het 3-0 voor de thuisploeg, die wel eerste keeper Jasper Cillessen zag uitvallen met een blessure. Namens de Nijmegenaren kwamen Dirk Proper, Magnus Mattsson en Bas Dost tot scoren. Voor laatstgenoemde betekende het zijn eerste doelpunt van het seizoen, uitgerekend tegen zijn voormalig werkgever.

NEC begon tegen Utrecht met een compleet gewijzigde defensie ten opzichte van het uitduel met PSV (4-0). Calvin Verdonk stond zaterdagavond linksachter, waar hij in Eindhoven nog centraal geposteerd stond. Daar begonnen tegen Utrecht Philippe Sandler en Bram Nuytinck, terwijl Bart van Rooij rechts in de verdediging startte. Dost verving verder Koki Ogawa in de spits. Jans voerde noodgedwongen één wijziging door bij Utrecht. Vasilis Barkas was niet fit genoeg om te spelen, wat betekende dat voomalig NEC-doelman Mattijs Branderhorst tussen de Utrechtse palen mocht beginnen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De eerste helft kende hoogte- en dieptepunten voor de Nijmegenaren. Na bijna een halfuur spelen ging doelman Cillessen plotseling op de grond zitten. De ervaren sluitpost was geblesseerd geraakt bij het wegtrappen van de bal en moest vervanger worden. De twintigjarige Robin Roefs kwam voor hem in de ploeg, wat zijn debuut in het betaald voetbal betekende. Meteen na deze wissel kwam NEC op voorsprong. Proper schoot hard binnen na een afvallende bal: 1-0. Vlak daarna was het alweer raak via Mattsson, die binnen kon schieten na een mislukte doelpoging met het hoofd van Bart van Rooij: 2-0.

In de tweede helft werd de schade voor Utrecht nog groter toen hun voormalig spits Bas Dost mocht aanleggen vanaf elf meter. Even daarvoor had Mark van der Maarel een overtreding begaan op NEC'er Rober González, waarna scheidsrechter Dennis Higler - na ingrijpen van de VAR - de bal op de stip legde. Dost wist wel raad met deze kans en schoot de strafschop binnen: 3-0. Na deze goal begon al snel een slotoffensief van Utrecht, ingeleid door vier wissels van trainer Jans na een uur spelen. Het mocht echter niet baten voor de Domstedelingen, die wel nog enige mogelijkheden kregen. Doelman Roefs onderscheidde zich met een aantal goede reddingen, waardoor de 3-0 stand op het scorebord bleef staan.