Romano: Pochettino tekent definitief bij Chelsea en start volgende week

Zondag, 28 mei 2023 om 13:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:58

Mauricio Pochettino is tot medio 2026 de manager van Chelsea, zo meldt Fabrizio Romano zondag. De Argentijnse manager (52) bereikte onlangs al een definitief akkoord met de Londense club en heeft nu dus zijn handtekening gezet onder de driejarige verbintenis. De verwachting is dat Chelsea het nieuws over de aanstelling van Pochettino, die volgende week begint op Stamford Bridge, op korte termijn naar buiten brengt. The Blues sluiten deze zondag het seizoen af thuis tegen Newcastle United.

Romano wist eind april al te melden dat Pochettino heel goede papieren had om te worden aangesteld bij the Blues en naar nu blijkt zijn de onderhandelingen tussen beide partijen succesvol en definitief afgerond. Arne Slot, Julian Nagelsmann en Luis Enrique werden eveneens in verband gebracht met de managersfunctie bij het kwakkelende Chelsea, dat nu dus definitief kiest voor Pochettino.

Mauricio Pochettino has finally signed the contract as new Chelsea head coach after verbal agreement reached 2 weeks ago. ??????? #CFC



Official statement ready, he’s starting his job as Chelsea manager next week.



Contract will be valid until June 2026.



Here we go confirmed. pic.twitter.com/7BaBpimsFm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2023

Pochettino was toen Thomas Tuchel begin dit seizoen ontslagen werd al een optie voor Chelsea, maar zag de job uiteindelijk naar de inmiddels ook al weggestuurde Graham Potter gaan. Pochettino zit zonder club sinds hij in de zomer van 2022 werd ontslagen door Paris Saint-Germain. Hij lag al enige tijd onder vuur bij de eliteclub en vertrok na anderhalf jaar uit Parijs. Eerder was hij als trainer actief bij Tottenham Hotspur, Southampton en Espanyol.

Aan Pochettino de zware taak om Chelsea, waar Frank Lampard werd aangesteld als tussenpaus, terug te brengen naar de top van de Premier League. Chelsea is na een uiterst wisselvallig seizoen afgezakt naar de twaalfde plaats, waardoor plaatsing voor Europees voetbal niet langer mogelijk is. Het lijkt erop dat Pochettino een flink transferbudget beschikbaar krijgt gesteld van eigenaar Todd Boehly, al is het afwachten om welk bedrag het precies gaat.