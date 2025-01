Romano noemt namen van twee Europese topclubs die Dean Huijsen op de voet volgen

Dean Huijsen heeft zich in de kijker gespeeld van diverse Europese topclubs. De centrumverdediger (19) zou Bournemouth zomaar eens kunnen verlaten na afloop van dit seizoen, ondanks een doorlopend contract bij de huidige nummer zeven in de Premier League.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt zondag via X dat Huijsen een clausule heeft in zijn tot medio 2030 lopende contract in het Vitality Stadium. Hierdoor kan de voorstopper de subtopper voor een bepaald bedrag eerder verlaten, al wordt de exacte vraagprijs niet openbaar gemaakt.

Romano weet wél dat Chelsea zeer gecharmeerd is van de Nederlander en hem dan ook hoog op het wensenlijstje heeft gezet. Daarnaast houdt Bayern München de ontwikkeling van de jonge centrumverdediger nauwlettend in de gaten.

Bournemouth is al elf duels op rij ongeslagen en bezig aan een indrukwekkende opmars in de Premier League. Vorige week werd met 1-4 gewonnen van Newcastle United, inclusief hattrick van Justin Kluivert, en zaterdag kreeg nummer drie Nottingham Forest een pak slaag: 5-0.

Huijsen heeft een belangrijk aandeel in het uitermate succesvolle seizoen van Bournemouth. Sinds de geboren Amsterdammer een basisplaats kreeg van manager Andoni Iraola, hielden the Cherries maar liefst acht keer de nul.

Bournemouth legde vorig jaar zomer achttien miljoen euro neer voor de van Juventus afkomstige Huijsen, die een zesjarig contract tekende in Zuid-Engeland. De teller staat inmiddels op negentien wedstrijden voor Bournemouth in alle competities.

Huijsen scoorde tot dusver tweemaal voor Bournemouth. De meest opvallende treffer kwam in december vorig jaar, toen de verdediger scoorde tegen Manchester United en Bournemouth Old Trafford verliet met een eclatante 0-3 overwinning.