'Roma meldt zich officieel voor Devyne Rensch: vraagprijs van Ajax is bekend'

AS Roma heeft de eerste contacten gelegd met Ajax om een transfer van Devyne Rensch te bespreken, weet transferexpert Gianluca di Marzio. De 21-jarige vleugelverdediger loopt aan het eind van het seizoen uit zijn contract in Amsterdam en heeft nog altijd niet zijn krabbel gezet onder een nieuwe verbintenis.

De in 2003 geboren back heeft ondanks zijn jonge leeftijd al heel wat ervaring in de hoofdmacht van Ajax. Aan het einde van de novembermaand in 2020 maakt de dan zeventienjarige Rensch zijn debuut in de hoofdmacht.

Erik ten Hag geeft de jongeling een bemoedigend schouderklopje, vlak voor zijn eerste optreden in de Eredivisie. Eind januari van het daaropvolgende jaar verschijnt Rensch voor het eerst in de basis bij de Amsterdammers.

In de jaren die volgen stapelen het aantal duels in de hoofdmacht van de hoofdstedelingen snel op. Inmiddels staat de teller al op 154 wedstrijden. Met zijn aflopende contract is Rensch op zijn positie dan ook een interessante optie.

Volgens Tuttosport toonde Inter ook al voorzichtige belangstelling in de rechtervleugelverdediger, die ook in het centrum uit de voeten kan. Transferexpert Gianluca di Marzio weet echter dat Roma momenteel het meest concreet is voor de talentvolle back.

Bovendien weet de journalist wat Ajax voor bedrag verlangt voor het jeugdexponent. I Giallorossi zouden met een bedrag van tien miljoen euro moeten komen om het contract van Rensch deze winter al af te kopen, schrijft hij namens Sky Sports.

De Romeinen zullen - met het oog op het aflopende contract van de verdediger - proberen die prijs wat te drukken. Rensch is vanaf volgende maand vrij om met andere clubs te praten.