Roma komt met update over fitheid Dybala in aanloop naar duel met Feyenoord

Dinsdag, 18 april 2023 om 15:15 • Noel Korteweg

Paulo Dybala heeft dinsdag de groepstraining hervat bij AS Roma. De 29-jarige Argentijn viel afgelopen donderdag in de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Europa League tegen Feyenoord (1-0) uit met een spierblessure en moest het thuisduel met Udinese (3-0) van zondag aan zich voorbij laten gaan. Ook Tammy Abraham, die eveneens geblesseerd raakte in De Kuip, traint ‘gewoon’ mee met de ploeg van José Mourinho.

Dybala werd vorige week in Rotterdam na 25 minuten gewisseld voor Stephan El Shaarawy vanwege een spierblessure in zijn rechterbovenbeen. De Argentijn zat zichtbaar emotioneel op de bank, wat deed vermoeden dat de kwetsuur ernstig was. Verder onderzoek wees enkele dagen later echter uit dat de spier van Dybala niet beschadigd is, maar dat er sprake was van een lichte zwelling in zijn rechterbovenbeen. De ex-speler van Juventus staakte de strijd volgens journalist Gianluca Di Marzio net op tijd. Anders had de kwetsuur wellicht erger kunnen worden.

Op beelden die Roma dinsdag via Twitter de wereld in stuurt is te zien dat Dybala aan een warming-up bezig is samen met de rest van de selectie. De kans is dus aannemelijk dat de spelmaker aanstaande donderdag minuten kan maken in het Stadio Olimpico tegen Feyenoord. Abraham, die een schouderblessure opliep in De Kuip, viel afgelopen zondag in het thuisduel met Udinese vijftien minuten voor tijd in voor Andrea Belotti en lijkt dus ook klaar voor de terugwedstrijd tegen de ploeg van Arne Slot.

De Rotterdammers kenden afgelopen weekend een uitstekende generale repetitie op bezoek bij SC Cambuur. Feyenoord won dankzij treffers van Santiago Giménez, Sebastian Szymanski en een eigen goal van Calvin Mac-Intosch met 0-3. Slot en zijn team reizen met een goede uitgangspositie af naar Rome. De Stadionclub was in de heenwedstrijd met 1-0 te sterk voor de nummer drie van de Serie A dankzij een afstandsschot van Mats Wieffer. Mourinho toonde zich na afloop van het duel in De Kuip strijdbaar. "Vandaag winnen ze, maar het probleem is dat we pas halverwege zijn. Tot over een week in Olimpico.” De return in Rome begint donderdag om 21.00 uur.