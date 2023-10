Rollercoaster in Waalwijk: FC Volendam druipt gedesillusioneerd af

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 20:45 ‚ÄĘ Jonathan van Haaster

RKC Waalwijk heeft uitstekende zaken gedaan in de Eredivisie. De ploeg van trainer Henk Fraser leek aan een rake knal van David Min genoeg te hebben om FC Volendam te verslaan. De Noord-Hollanders waren na rust echter een stuk sterker en kregen loon na werken via Benaissa Benamar, die raak kopte in minuut 88. In blessuretijd zorgde Yassin Oukili voor de ultieme ontlading bij de RKC-supporters: 2-1.

RKC was de betere partij in de eerste helft en speelde in balbezit een goede wedstrijd. Passes kwamen vaak aan, al ontbrak het daar wel aan vlak voor de zestienmeter. Michiel Kramer kwam snel dicht bij de openingstreffer, ware het niet dat hij net niet genoeg kracht achter zijn inzet kon zetten.

Bilal Ould-Chikh was de eerste man van Volendam die gevaarlijk werd. Het schot van de creatieveling miste echter alle richting. Dat bleef lange tijd het enige serieuze gevaar van de bezoekers. RKC kwam beter voor de dag en kon bijna juichen, ware het niet dat een schot van Chris Lokesa ternauwernood voorlangs vloog.

RKC-goalie Jeroen Houwen liet tien minuten voor de onderbreking zien een uitstekende doelman te zijn, door een schot van Robert M√ľhren uit de hoek te tikken. Vlak voor rust en vlak nadat Lokesa de lat trof brak RKC de ban. Min sneed vanaf links naar binnen en zag geen afspeelmogelijkheden. De aanvaller besloot het daarom zelf te proberen en dat bleek een uitstekende keuze. Met rechts ramde hij zijn eerste treffer van het seizoen in de kruising: 1-0.

Volendam toonde na de onderbreking een ander gezicht, al kwam RKC bijna op een dubbele voorsprong. Een vrije trap van Aaron Meijers vloog maar net geen doel. Dario van den Buijs zag zijn kopbal gekeerd worden door Mio Backhaus. Volendam kwam steeds meer en meer voor het doel van RKC, ondanks dat grote kansen in eerste instantie niet echt werden gecre√ęerd.

Vlak voor tijd werd Volendam beloond voor zijn uitstekende tweede helft. Benamar kopte uitstekend in en ook Kramer op de doellijn kon niets aan zijn inzet veranderen: 1-1. De reactie van Benamar na zijn treffer was veelzeggend. De bezoekers wilden vol voor de zege gaan en de mogelijkheid daarop kwam al razendsnel na de gelijkmaker. Een teenlengte kwam M√ľhren echter tekort.

Het goede gevoel was hoe dan ook aanwezig bij Volendam, maar toch wist RKC tot verrassing van vrijwel iedereen de voorsprong weer te grijpen. Oukili kreeg te veel ruimte op de rand van de zestien en zag zijn zuivere schot in de verre hoek belanden: 2-1. Volendam probeerde andermaal de gelijkmaker te vinden, maar die zat er niet meer in.