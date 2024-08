Roger Schmidt per direct ontslagen als trainer van Benfica

Roger Schmidt is ontslagen als trainer van Benfica, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Het congé van de Duitse oefenmeester volgt een dag na het teleurstellende gelijkspel tegen Moreirense (1-1).

Een precieze reden achter het ontslag heeft Benfica niet gedeeld, al is duidelijk dat de Portugese topclub niet goed aan het seizoen is begonnen. Na de nederlaag tegen FC Famalicão (2-0) werd er gewonnen van laagvliegers Casa Pia (3-0) en Estrela (1-1), voordat het vrijdag misging tegen Moreirense.

Benfica slaagde er vorig seizoen niet in kampioen te worden. De ploeg van Schmidt werd tweede en plaatste zich daarmee wel voor de Champions League, maar het gat naar kampioen Sporting Portugal bedroeg liefst tien punten.

Schmidt was sinds de zomer van 2022 in dienst bij Benfica, waar hij de opvolger was van Nelson Veríssimo. Schmidt veroverde in zijn eerste seizoen direct de landstitel en legde aan het begin van vorig seizoen ook beslag op de Portugese supercup.

Het winnen van de supercup was echter geen voorbode voor een succesvol seizoen. Het dieptepunt was de 5-0 nederlaag tegen rivaal FC Porto, waarmee de kans op een nieuwe landstitel in rook opging.

Schmidt was voor zijn periode in Lissabon onder meer twee jaar de eindverantwoordelijke bij PSV. Met de Eindhovenaren wist hij geen landstitel te veroveren, al wist hij in zijn laatste seizoen wel de TOTO KNVB Beker te winnen ten koste van Ajax.

Benfica-president Rui Costa belegt later op de avond een persconferentie om het ontslag toe te lichten. Benfica neemt het op 23 oktober in eigen huis op tegen Feyenoord in de Champions League. Onder Schmidt maakten as Águias in de voorbereiding nog gehakt van de Rotterdammers, door met 5-0 te winnen.