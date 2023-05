Roger Schmidt leidt Benfica na simpele zege naar 38ste Portugese landstitel

Zaterdag, 27 mei 2023 om 20:59 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:51

Benfica is voor de 38ste keer in zijn historie kampioen van Portugal geworden. De ploeg van trainer Roger Schmidt had vooraf genoeg aan een gelijkspel tegen degradant Santa Clara, maar trakteerde zijn supporters op een 3-0 zege. Gonçalo Ramos, Rafa Silva en Alejandro Grimaldo tekenden voor de eindstand. Naaste achtervolger FC Porto deed wat het moest doen tegen Vitória Guimarães (3-0), maar koopt daar door de zege van Benfica niets voor.

Benfica, waar Fredrik Aursnes aan de aftrap verscheen en David Neres zou invallen, ging succesvol op jacht naar de vroege openingstreffer. Een voorzet vanaf rechts van Alexander Bah viel precies goed op het hoofd van Gonçalo Ramos, die die uitgelezen kans niet onbenut liet: 1-0. Benfica bleef oppermachtig, maar juist op het moment dat Santa Clara gevaarlijk leek te worden uit een vrije trap sloeg het nogmaals toe. De vrije trap van de bezoekers werd bijzonder slecht genomen, waarna Benfica counterde. Rafa Silva ontving de bal van João Mario en schoot, via het been van verdediger Ítalo, raak: 2-0. In het restant van de eerste helft bleef het tempo laag. Matheus Nunes testte Odysseas Vlachodimos nog wel met een goed schot, dat simpel gekeerd werd door de Griek.

Het feestje wordt al heel vroeg ingezet voor de thuisploeg: Gonçalo Ramos met de 1-0 ??#ZiggoSport #LigaPortugal #SLBCDSC pic.twitter.com/zrj7RazDvf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 27, 2023

Na rust kwam het tempo nog lager te liggen. Santa Clara kon niets uitrichten, terwijl Benfica bij vlagen één grote rondo opvoerde. Benfica werd in het zadel geholpen door Adriano Firmino, die onhandig hands maakte in zijn eigen zestien. Grimaldo ging achter de bal staan en schoot raak: 3-0. De Spanjaard vertrekt na dit seizoen naar Bayer Leverkusen en kon zijn tranen niet bedwingen na zijn treffer. Andrezinho was namens Santa Clara nog dicht bij de eretreffer, maar hij moest zijn meerdere erkennen in Vlachodimos.

Keepertje, keepertje.. alles zit tegen voor Santa Clara ?? Benfica lijkt de titel nu zeker binnen te hebben (3-0) ??#ZiggoSport #LigaPortugal #SLBCDSC pic.twitter.com/JZdNnpi1bH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 27, 2023

FC Porto - Vitória Guimarães 3-0

Guimarães, dat zich voorafgaand aan de wedstrijd tegen Porto al had gekwalificeerd voor de voorronde van de Conference League, kon niet slechter aan de wedstrijd beginnen. Al binnen twee minuten kreeg Tomás Händel rood na een harde tackle op de enkel van Mateus Uribe. De Colombiaan kon doorspelen en zag hoe het al snel 1-0 werd via Mehdi Taremi. Pepê zette een sprint in vanaf de middenlijn en gaf de bal uiteindelijk vanaf de achterlijn op Taremi, die in alle vrijheid raak schoot: 1-0. Pepê dacht zelf ook te scoren, maar zijn treffer werd enkele minuten later afgekeurd.

Ook FC Porto komt vroeg op voorsprong tegen de 10 van Vitória Guimarães ????#ZiggoSport #LigaPortugal #FCPVSC pic.twitter.com/KmRoRXoYBh — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 27, 2023

Na een half uur spelen verdubbelde Porto de marge alsnog. Galeno behield het overzicht en bracht de bal bij Otávio, die met een streep in de verre hoek voor de 2-0 zorgde. De 3-0 viel nog voor rust. Taremi gaf handig mee aan Evanilson, die dezelfde hoek vond als Otávio. Porto wist tegen die tijd al dat Benfica met 2-0 leidde en dat de landstitel een utopie was. Trainer Sérgio Conceição wisselde veelvuldig in de tweede helft en wist dat het er niet meer in zat. Porto kwam nog wel regelmatig voor het doel, maar een vierde treffer zat er niet meer in. De tweede plaats van Porto is nog wel genoeg voor een ticket voor de groepsfase van de Champions League.

Kampioenschap nummer ???? voor Benfica ?? Roger Schmidt is er in zijn eerst seizoen in geslaagd om de landstitel te pakken met zijn team ????#ZiggoSport #LigaPortugal #SLBCDSC pic.twitter.com/cUrcRClCuY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 27, 2023