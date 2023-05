Rode Duivel Denayer wekt grote verbazing door wandeling in het park met tijger

Woensdag, 17 mei 2023 om 13:07 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:11

Jason Denayer heeft een opvallend filmpje gedeeld op zijn sociale media. Op zijn Instagram-pagina is te zien hoe de Belgisch international in Dubai een wandeling op straat met een tijger aan een ketting maakt. “Walking my cat", schrijft hij als bijschrift. World Animal Protection Nederland spreekt in een reactie op de het filmpje zijn afkeer uit.

Denayer speelde in het verleden voor clubs als Celtic, Sunderland, Galatasaray en Olympique Lyon. Dit seizoen is hij in Dubai actief bij FC Shabab Al-Ahli. De 27-jarige verdediger komt er niet veel aan spelen toe, maar heeft daardoor wel tijd voor andere dingen. Aan zijn volgers op Instagram toont hij vol trots een wandeling met een tijger. Collega-internationals Alexis Saelemaekers en Albert Sambi Lokonga reageren enthousiast op het door Denayer geposte filmpje.

Sanne Kuijpers, campagnemanager Wilde dieren bij World Animal Protection Nederland, laat in een reactie aan Voetbalzone weten het filmpje ‘ten zeerste af te keuren’. “Op de video zien we hoe voetballer Jason Denayer naast een tijger aan een ketting loopt. We zien vaker voetballers en bekende Nederlanders poseren met wilde dieren, of privé-dierentuinen bezoeken in de Verenigde Arabische Emiraten, waar dit mogelijk is. Ze posten dat op sociale media en creëren daarmee het beeld dat direct contact met een wild dier oké is, maar dat is nooit het geval.”

“Ze zijn zich vaak onbewust van het dierenleed dat hierachter schuilt”, vervolgt Kuijpers. “We raden hen aan hier vooral weg van te blijven en alleen dieren, van gepaste afstand, in het wild te bekijken – waar ze thuishoren. Deze tijger zal zijn leven lang in gevangenschap leven, alleen maar omdat 'wij mensen' dat leuk vinden. Dat is geen leven voor een tijger. Tijgers zijn geen entertainers, het zijn wilde dieren die in het wild horen.”

Memphis Depay kreeg in 2020 ook al eens bakken met kritiek toen hij op Instagram foto’s deelde, waarop hij was te zien met een lijger, een kruising tussen een mannetjesleeuw en een vrouwtjestijger. Dierenrechtenorganisatie PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) ging destijds in een statement vol in de aanval op de Oranje-international. “Een voorbeeld van onzekere mannen die zich groter willen voelen door andere wezens te 'domineren' en vervolgens te poseren met hun veroveringen", zo werd campagne-adviseur Mimi Bekhechi geciteerd door De Telegraaf.