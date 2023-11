Roda JC wint Limburgse derby in slotminuut en blijft in spoor van Willem II

Roda JC heeft zondagmiddag in de Limburgse derby tegen MVV aan het langste eind getrokken: 1-0. lang leek de wedstrijd in een doelpuntloos gelijk spel te eindigen, tot in de blessuretijd Lennerd Daneels de bal keihard raak poeierde. Roda staat door de overwinning nog drie punten achter koploper Willem II. MVV blijft veertiende.

De Limburgse derby werd wel met uitpubliek gespeeld, voor het eerst sinds 2020, maar werd tot ongenoegen van fans door ESPN niet uitgezonden. Roda speelde in een jubileumshirt dat leek op het tenue uit 1973, toen de club promoveerde naar de Eredivisie.

Nadat de rook van het afgestoken vuurwerk was opgetrokken, begon Roda voortvarend aan de wedstrijd. Al na vier minuten kreeg Walid Ould-Chikh uit een indirecte vrije trap een grote kans om de thuisploeg op voorsprong te zetten. Zijn poging werd echter gekeerd door Romain Matthys.

Tien minuten later kreeg ook Arjen van der Heide een kans om MVV pijn te doen. De rechtervleugelaanvaller kreeg de bal plotseling voor zijn voeten net buiten de zestien, maar hij produceerde een zwak schot dat gemakkelijk kon worden opgepakt door de doelman.

In de tweede helft van het eerste bedrijf kreeg MVV steeds meer de overhand. Balverlies van Rodney Kongolo leidde een schietkans in voor Marko Kleinen. Hij zag Koen Bucker zijn poging keren. Ook Tunahan Tasci was voor rust dicht bij een treffer, maar ook zijn schoten werden knap gekeerd door Roda-doelman Bucker.

Na de thee werd Roda nog gevaarlijk via Ould-Chikh en ook MVV probeerde het nog een keer van afstand via Bryan Smeets. Het schot van Ould-Chikh rolde naast en Smeets zag wederom Bucker in de weg staan.

In de slotfase drong Roda aan op de overwinning. Matisse Didden kopte eerst nog op de lat, maar in de 93e minuut maakte Daneels de winnende treffer. Hij kreeg een afvallende bal buiten de zestien voor zijn voeten en volleerde keihard halfhoog raak en besliste zo de eindstand op 1-0.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Willem II 16 11 2 3 16 35 2 Roda JC Kerkrade 16 9 5 2 18 32 3 FC Emmen 15 8 5 2 8 29 4 ADO Den Haag 15 7 6 2 7 27 5 SC Cambuur 16 8 3 5 9 27 6 De Graafschap 15 8 2 5 -1 26 7 NAC Breda 16 7 4 5 3 25 8 Jong AZ 15 7 3 5 5 24 9 FC Dordrecht 15 5 8 2 9 23 10 VVV-Venlo 16 6 5 5 -1 23 11 Helmond Sport 15 6 3 6 4 21 12 FC Eindhoven 15 5 6 4 1 21 13 FC Groningen 15 5 4 6 3 19 14 Jong FC Utrecht 14 4 4 6 -8 16 15 Jong PSV 14 5 1 8 -9 16 16 MVV Maastricht 16 4 4 8 -7 16 17 Jong Ajax 15 3 4 8 -11 13 18 Telstar 16 4 1 11 -13 13 19 FC Den Bosch 16 3 1 12 -16 10 20 TOP Oss 15 2 1 12 -17 7