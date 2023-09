Roda JC kan periodetitel door gelijkspel op de Vijverberg vooralsnog niet vieren

Vrijdag, 29 september 2023 om 22:13 • Jordi Tomasowa

Roda JC is er vrijdagavond nog niet in geslaagd om de eerste periodetitel te grijpen. De ploeg van trainer Bas Sibum moest winnen op bezoek bij De Graafschap, maar bleef na, met name een enerverende eerste helft, steken op een doelpuntloos gelijkspel. Roda gaat ondanks de remise nog steeds aan kop in de Keuken Kampioen Divisie. De voorsprong op nummer twee ADO Den Haag bedraagt vier punten, terwijl De Graafschap vijfde staat.

Bij De Graafschap was er een basisplaats voor Donny Warmerdam. De middenvelder verving Giovanni Büttner, waardoor Simon Colyn doorschoof naar de spitspositie. Trainer Sibum zag tegelijkertijd geen reden om wijzigingen door te voeren in de basiself van Roda na de ruime 4-1 zege op FC Den Bosch. Na een kwartier spelen met een aantal kleine kansen over en weer, werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd. Een beker was op het veld beland en dus moesten de spelers in de kleedkamers wachten tot de gooier uit het stadion was verwijderd.

De Graafschap-doelman Thijs Jansen kroop vervolgens door het oog van de naald. De sluitpost gaf een veel te riskante pass door het midden, wat balverlies en een tegendoelpunt opleverde. De treffer ging tot opluchting van Jansen uiteindelijk niet door omdat Maximilian Schmid zich in buitenspelpositie bevond. Waar de jonge doelman even de schlemiel leek te worden, wist hij zich vijf minuten voor rust in positieve zin te onderscheiden door een schot van Brian Koglin met een uiterste reflex uit de bovenhoek te pakken. In de blessuretijd van het eerste bedrijf had Jansen ook nog een antwoord op een sterk schot van Enrique Zauner.

Na rust was het De Graafschap dat de meeste aanspraak op een zege maakte. Jeffry Fortes leek de 1-0 tegen de touwen te koppen, echter rekende hij buiten Boyd Reith, die de bal vlak voor de doellijn weg kopte. Luttele minuten later voorkwam Matisse Didden met een sterke verdedigende actie dat Philip Brittijn de ban wist te breken. Beide ploegen probeerden in het restant van het duel nog een doorbraak te forceren, maar gescoord op de Vijverberg werd er niet meer.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 8 6 1 1 15 19 2 ADO Den Haag 8 4 3 1 5 15 3 FC Emmen 8 4 3 1 4 15 4 VVV-Venlo 7 4 2 1 6 14 5 De Graafschap 8 4 2 2 2 14 6 FC Groningen 8 4 1 3 5 13 7 SC Cambuur 8 4 1 3 3 13 8 Jong PSV 8 4 1 3 -5 13 9 FC Eindhoven 7 2 5 0 3 11 10 Willem II 7 3 2 2 1 11 11 FC Dordrecht 8 2 5 1 1 11 12 Jong AZ 8 3 2 3 0 11 13 Jong FC Utrecht 7 3 1 3 -3 10 14 FC Den Bosch 8 3 0 5 -3 9 15 MVV Maastricht 7 2 1 4 -3 7 16 NAC Breda 7 2 1 4 -4 7 17 Helmond Sport 7 2 1 4 -4 7 18 TOP Oss 7 1 1 5 -4 4 19 Telstar 8 1 1 6 -8 4 20 Jong Ajax 8 0 2 6 -11 2