Roda JC hakt knoop door en geeft beginnend coach de kans als hoofdtrainer

Maandag, 8 mei 2023 om 16:40 • Wessel Antes • Laatste update: 16:39

Bas Sibum wordt de nieuwe hoofdtrainer van Roda JC, zo weet RTV Drenthe maandagmiddag te melden. De veertigjarige beginnend coach komt over van FC Emmen, waar hij assistent-trainer was. Sibum was in het seizoen 2007/08 actief als speler bij Roda en krijgt nu de kans om zijn trainerscarrière op te starten in Kerkrade. Emmen verliest dus naast hoofdtrainer Dick Lukkien (gaat naar FC Groningen) ook zijn assistent.

Bij Roda wordt Sibum de opvolger van Edwin de Graaf. De Hagenaar werd eind januari aangesteld als eindverantwoordelijke toen Jurgen Streppel plotseling zijn vertrek aankondigde om als technisch directeur aan de slag te gaan bij Helmond Sport. De Graaf baalt ervan dat hij moet vertrekken, zo bleek uit het bericht op de clubwebsite. “Het is jammer dat ik niet meer tijd ga krijgen om verder te bouwen aan dit Roda JC. Ik had mij graag nog langer willen inzetten om de sportieve ambities van de club waar te maken. Ondanks het feit dat onze samenwerking gaat eindigen, kan iedereen erop rekenen dat wij ons volledig blijven inzetten om het maximale resultaat uit dit seizoen te halen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Roda is bezig aan een pijnlijk seizoen in de Keuken Kampioen Divisie en speelt eigenlijk nergens meer voor. De Limburgers bezetten de veertiende plaats en kunnen zich niet meer kwalificeren voor de play-offs om promotie. Spits Dylan Vente kan wel nog een mooie mijlpaal bereiken. De 23-jarige Rotterdammer staat momenteel op twintig competitiedoelpunten, waardoor hij zich topscorer van de Keuken Kampioen Divisie mag noemen. Die eer deelt hij met PEC Zwolle-spits Lennart Thy. Vrijdagavond nemen PEC en Roda het toevallig tegen elkaar op.

Volgend jaar krijgt Vente, als hij voor Roda blijft spelen, dus te maken met Sibum. Laatstgenoemde kreeg bij Emmen de kans om zich in de trainerswereld te verdiepen. Sibum coachte eerst het Onder 19-elftal, waarna hij werd gepromoveerd tot eindverantwoordelijke bij Jong Emmen. Sinds het seizoen 2019/20 is hij assistent van Lukkien bij de hoofdmacht. Sibum haalde in 2021 zijn UEFA Pro-licentie, waardoor hij nu op eigen benen kan staan. Het is nog niet bekend tot wanneer Sibum gaat tekenen.