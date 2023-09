Roda JC derde en laatste koploper van de dag na knappe zege op NAC Breda

Zaterdag, 9 september 2023 om 23:15 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:08

Roda JC Kerkrade heeft zich uitstekend hersteld van de nederlaag tegen Jong FC Utrecht (1-0). De ploeg van trainer Bas Sibum won zaterdag na een vliegende start met 1-3 bij NAC Breda. Enrique Peña Zauner en Maximilian Schmid zorgden al snel voor een 0-2 voorsprong. NAC vocht zich terug, kwam via Roy Kuijpers terug tot 1-2 en kreeg de nodige grote kansen, maar kwam niet meer tot scoren. Alleen Arjen van der Heide, diep in blessuretijd, wist namens Roda nog het net te vinden. Dankzij de zege is Roda de nieuwe koploper van de Keuken Kampioen Divisie met twaalf punten. Eerder op de dag stonden VVV-Venlo en SC Cambuur al even aan de top.

NAC Breda - Roda JC Kerkrade 1-3

Roda JC kwam al in de derde minuut op voorsprong. Peña Zauner had een subtiele voorzet in huis, die door niemand aangeraakt werd en achter NAC-goalie Roy Kortsmit in het doel belandde: 0-1. Diezelfde Peña Zauner was ook dicht bij de 0-2, maar dit keer had Kortsmit wel een antwoord. De Limburgers bleven domineren, terwijl NAC nergens te bekennen was. De 0-2 na een kwartier kwam dan ook niet als een verrassing. Schmid kreeg de bal in de zestien met zijn rug naar de goal toe, draaide open en rondde af: 0-2. Na een klein half uur legde NAC plots een prima aanval op de lat. Na een overstapje van Sigurd Haugen werd het schot van Martin Koscelnik geblokt, waarna Haugen de rebound naast kopte. Ogenblikken later was het alsnog raak.

Wat een kanonskogel van Roy Kuijpers ???? ?? ESPN1 ? Nu live#nacrjc — ESPN NL (@ESPNnl) September 9, 2023

Een afvallende bal kwam voor de voeten van Kuijpers, die onberispelijk raak schoot in de bovenhoek: 1-2. Clint Leemans zag zijn snoeiharde poging vervolgens gekeerd worden door Koen Bucker. NAC zette aan en werd de betere ploeg, maar het ontbrak aan geluk bij onder meer Javier Vet. Na de onderbreking zette NAC verder aan en reeg het de kansen aaneen. Zo trof Haugen de paal, voorkwam Bucker treffers van Haugen en Janosek en werd een schot van Kuijpers ternauwernood geblokt door een Roda-verdediger. De wedstrijd werd twintig minuten voor tijd tijdelijk gestaakt nadat er iets op het veld werd gegooid. Na de hervatting werd Roda dreigend op de counter, wat leidde tot een reuzenkans voor Lennerd Daneels. Hij schoot echter naast. In blessuretijd maakte Van der Heide alsnog een einde aan alle illusies bij het afgepeigerde NAC: 1-3.

SC Cambuur - FC Den Bosch 3-1

Cambuur kende een droomstart: al na zestien minuten stond het op een dubbele voorsprong. Allereerst stuurde Daniël van Kaam Michael Breij diep. Hij kopte uitstekend door op Balk, die met links de verre hoek vond: 1-0. Ook bij de tweede treffer leverde Breij uitstekend werk. Dit keer vond hij met een pass de ruimte bij Balk, die andermaal vanaf links de verre hoek vond: 2-0. Toch kwamen de Bosschenaren een kleine tien minuten voor rust op gelijke hoogte. Yanick van Osch blunderde opzichtig door de bal zomaar in de voeten van Kacper Kostorz te spelen. De Pool legde keurig af op Rik Mulders, die binnenschoof: 2-1. Luttele minuten later zette Mulders goed voor op Kostorz, die rakelings naast kopte. Wegens een op het veld gegooid bekertje werd het duel tijdelijk gestaakt, na de hervatting was het vrijwel direct rust.

Den Bosch kwam uitstekend uit de kleedkamer en dat leidde tot tweemaal toe bijna tot de gelijkmaker. Allereerst zette Mulders voor op Nick de Groot, wiens voorzet via Van Osch tegen de paal belandde. Diezelfde paal stond enkele minuten later opnieuw een Bossche treffer in de weg. Ditmaal was het Kostorz die het aluminium raakte. Den Bosch overtuigde, maar kwam plots toch op achterstand. Balk werd diep gestuurd en in de zestien getorpedeerd door Den Bosch-goalie Jakub Ojrzynski. De Pool moest vervolgens toezien hoe Milan Smit de toegekende strafschop in de kruising jaagde: 3-1. Het verzet van Den Bosch was daarmee gebroken. Cambuur zocht nog een aantal keren de aanval, maar gescoord zou er niet meer worden.

Telstar - VVV-Venlo 1-2

Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam van de voet van Magnus Kaastrup, die zijn schot een meter over het doel zag vliegen. Telstar bleek uiterst effectief, want de eerste grote kans leverde direct een doelpunt op. Een lage voorzet vanaf rechts kwam terecht bij Turfkruier, die zijn inzet via een Limburgs been binnen zag vallen: 1-0. VVV dacht niet veel later op gelijke hoogte te komen. Simon Janssens schot werd slecht verwerkt door Telstar-goalie Joey Houweling, waarna Levi Smans binnengleed. De middenvelder beging echter een overtreding op Houweling: treffer afgekeurd. Het was Telstar dat de gevaarlijkere ploeg bleek in het restant van de eerste helft. Zo stuitte Danzell Gravenberch van dichtbij op Jan de Boer en schoot Zakaria Eddahchouri keihard tegen de paal.

Kruys besloot na een uur liefst drie wissels door te voeren: Doesburg, Berden en Dylan Timber betraden het veld voor respectievelijk Smans, Kaastrup en Roel Janssen. VVV ging er niet direct beter van voetballen, al werd het af en toe dreigend rondom de zestien van de thuisploeg. Telstar leek op twee gedachten te hinken en dat kwam het uiteindelijk duur te staan. Houweling kon eerst nog wel redding brengen op een schot van Robin Lathouwers, maar was kansloos toen de rebound voor de voeten van Doesburg belandde: 1-1. Het was zijn eerste treffer in de Keuken Kampioen Divisie sinds 3 februari. Het duel werd na de treffer even stilgelegd nadat er een plastic beker op het veld terechtkwam. VVV drong aan en werd in blessuretijd beloond. Houweling dook onder een voorzet door en Berden tikte binnen: 1-2.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 5 4 0 1 9 12 2 SC Cambuur 5 3 1 1 4 10 3 VVV-Venlo 5 3 1 1 4 10 4 Jong PSV 4 3 0 1 0 9 5 Willem II 5 2 2 1 0 8 6 FC Eindhoven 3 2 1 0 3 7 7 FC Groningen 4 2 1 1 4 7 8 MVV Maastricht 4 2 1 1 2 7 9 ADO Den Haag 4 2 1 1 1 7 10 NAC Breda 5 2 1 2 0 7 11 Jong AZ 4 2 0 2 -1 6 12 Helmond Sport 4 2 0 2 -2 6 13 Jong FC Utrecht 4 2 0 2 -2 6 14 FC Dordrecht 4 1 2 1 0 5 15 FC Emmen 4 1 2 1 -1 5 16 De Graafschap 4 1 1 2 -2 4 17 TOP Oss 4 1 0 3 -2 3 18 FC Den Bosch 5 1 0 4 -4 3 19 Jong Ajax 4 0 0 4 -7 0 20 Telstar 5 0 0 5 -6 0