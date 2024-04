‘Robert van Overdijk in beeld bij Ajax als opvolger van geschorste Alex Kroes’

Robert van Overdijk is in beeld om de nieuwe algemeen directeur van Ajax te worden, zo meldt BNR. Van Overdijk is onder meer bekend vanwege zijn rol als algemeen directeur van Circuit Zandvoort en de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix.

Ajax moet noodgedwongen op zoek naar een nieuwe algemeen directeur nadat het Alex Kroes dinsdag op non-actief zette. De kersverse bestuurder handelde met voorkennis door de aankoop van aandelen.

De Raad van Commissarissen van Ajax trok daarop zijn conclusies en schorste Kroes, die net twee weken in dienst was. Bij de zoektocht naar een opvolger zijn de Amsterdammers dus uitgekomen bij Van Overdijk.

Van Overdijk was ook bij AZ in beeld om de vertrekkende Robert Eenhoorn op te volgen, maar die vacature is ingevuld door Merijn Zeeman, de huidige technisch directeur van wielerploeg Visma-Lease a Bike.

In 2018 verruilde Van Overdijk de Brabanthallen voor het Circuit van Zandvoort. Hij werkte bijna tien jaar bij Libéma en was daar onder meer verantwoordelijk voor grote muziekevenementen zoals 'A State of Trance' met Armin van Buuren en de bekende Foute Party van Q-music.

Tijdens zijn tijd bij Libéma zat Van Overdijk ook in de directie van de Beekse Bergen en Sportiom. Een van de wensen van Van Overdijk was om de Formule 1 Grand Prix weer naar Nederland te halen, wat hem uiteindelijk is gelukt.

