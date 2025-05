Rik Elfrink deelt medische update over Lucas Pérez, die nog altijd ontbreekt bij PSV

Lucas Pérez is nog altijd niet terug bij PSV, zo schrijft clubwatcher Rik Elfrink donderdagmiddag op X. De 36-jarige spits, die kampt met tuberculose, wil na ruim zes weken inactiviteit graag aansluiten in Eindhoven.

Elfrink volgt PSV op de voet namens het Eindhovens Dagblad. Donderdag komt hij met een medische update over Pérez.

“Jesper Uneken trainde vandaag weer mee bij PSV 1, waar Lucas Pérez nog altijd niet terug is. De verwachting is ook niet dat hij nog terugkeert, maar toch is er nog overleg over”, aldus Elfrink.

Als het aan Pérez zelf ligt, is zijn Nederlandse avontuur nog niet over. “De Spanjaard wil na ruim zes weken inactiviteit nog graag naar PSV, maar het seizoen is bijna voorbij.”

Pérez was eind maart plotseling de meest besproken naam bij PSV, toen bekend werd dat hij tuberculose had opgelopen. In Eindhoven ligt de routinier pas sinds 23 februari vast.

Het huidige contract van Pérez loopt eind juni af. Het lijkt er niet op dat de linkspoot nog in actie komt namens PSV.

In dat geval eindigt de teller op 24 speelminuten, verdeeld over drie officiële wedstrijden. Pérez wist geen bijdrage te leveren aan doelpunten.