Riechedly Bazoer vertrekt bij AZ voor nieuw buitenlands avontuur

Riechedly Bazoer verruilt AZ voor het Turkse Konyaspor, zo meldt De Telegraaf. De verdediger annex middenvelder had in Alkmaar weinig perspectief op speeltijd en besluit eieren voor zijn geld te kiezen. Hij gaat in Turkije zijn handtekening zetten onder een tweejarig contract.

Bazoer werd deze transferzomer al meerdere keren in verband gebracht met een transfer naar het buitenland. Zo zou PAOK Saloniki interesse hebben getoond en kon hij verkassen naar Saudi-Arabië, maar op die verzoeken ging Bazoer niet in.

De Telegraaf meldt nu dat Bazoer transfervrij de overstap maakt naar Konyaspor. Vandaag neemt hij afscheid van zijn ploeggenoten bij AZ, waarna hij dinsdag afreist naar Turkije voor de medische keuring en de afronding van de transfer.

Bazoer kwam dit seizoen tot slechts drie speelminuten voor AZ. Trainer Maarten Martens vertelde eerder al dat de Bazoer mag vertrekken, maar die kans leek steeds kleiner te worden door het sluiten van de transfermarkt in veel Europese competities. In Turkije is de transferwindow langer open, tot 13 september, waardoor de 27-jarige verdediger alsnog de stap kan maken.

Bij Konyaspor gaat Bazoer, bij een positieve uitkomst van zijn medische keuring, zijn handtekening zetten onder een contract voor twee seizoenen. Daar wordt hij de ploeggenoot van onder meer Tunahan Tasci, die afgelopen zomer de overstap maakte vanuit Fortuna Sittard.

Konyaspor staat momenteel op de negende plaats in de Turkse Süper Lig. Na vier duels verzamelde het vier punten. Vorig seizoen eindigde de ploeg op de zestiende plaats en wist het zich ternauwernood te handhaven.

Bazoer kwam in de zomer van 2022 transfervrij over van Vitesse. In Alkmaar speelde hij 68 wedstrijden, waarin hij niet tot scoren kwam. Eerder speelde Bazoer in Nederland voor Ajax en FC Utrecht. Tevens kwam hij zes keer uit voor het Nederlands elftal.